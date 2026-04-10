Alkahest: Erstes Gameplay aus dem Action-Spiel

Im Rahmen einer ersten Gameplay-Präsentation zeigt sich Alkahest von seiner düsteren und intensiven Seite. Die Spieler bewegen sich durch verlassene Ruinen und enge Höhlen, die mittlerweile von Goblins besetzt sind und als gefährliche Umgebung dienen.

Erkundung und Kampf gehen dabei nahtlos ineinander über. Begegnungen mit Gegnern wirken physisch und direkt, geprägt von kraftvollen Tritten, präzisen Finishing-Moves und reaktiven Umgebungen, die jede Auseinandersetzung dynamisch gestalten. Die Spielwelt selbst wird aktiv in das Kampfgeschehen einbezogen, wodurch sich Situationen schnell verändern und unvorhersehbar werden.

Ein zentrales Element ist die vollständig zerstörbare Umgebung, die in Kombination mit Systemphysik neue Möglichkeiten eröffnet. Waffen und Umgebung verschmelzen dabei zu einem interaktiven System, das kreative Lösungsansätze fördert und sowohl im Kampf als auch bei der Erkundung zum Tragen kommt.

Zusätzlich spielt die Alchemie eine wichtige Rolle. Sie erweitert das Gameplay um vielfältige Interaktionen, die sowohl strategische Vorteile im Kampf als auch neue Wege beim Durchqueren der Spielwelt eröffnen. Alkahest präsentiert sich damit als ein Titel, der auf physische Präsenz, Systemtiefe und kreative Freiheit setzt.