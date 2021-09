All Elite Wrestling: The Game: Jungle Boy Reveal Trailer veröffentlicht

AEW Games stellt euch den Publikumsliebling Jungle Boy im neuen Trailer zu All Elite Wrestling: The Game näher vor.

Wie wir bereits berichtet haben, erscheint All Elite Wrestling: The Game erst im Jahr 2022. Um die Wartezeit etwas zu verkürzen, hat AEW Games einen neuen Trailer zu dem Wrestlingspiel veröffentlicht. Dieser bestätigt den bei Fans beliebten Wrestler Jungle Boy. In actionreichen Szenen werden ein paar typische Aktionen von ihm gezeigt, inklusive seines Finishers. Den Trailer dazu gibt es hier: