All You Need Is Help: Ab heute im Xbox Game Pass Abo

Autor:, in / All You Need Is Help

Das gemütliche Koop-Spiel All You Need is Help ist jetzt für Xbox-Konsolen und im Xbox Game pass erhältlich.

Q-Games gibt in Zusammenarbeit mit Microsoft bekannt, dass das niedliche und gemütliche Koop-Spiel All You Need is Help jetzt erhältlich ist. Die Ankündigung erfolgte heute während der Xbox Tokyo Game Show 2024 Broadcast.

All You Need is Help ist ab sofort für Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox/PC Game Pass, PlayStation 5, Windows und Steam erhältlich. Eine Veröffentlichung für Switch ist für den 4. Oktober geplant.

All You Need is Help ist ein Puzzle-Actionspiel, bei dem vier Spieler zusammenarbeiten müssen, um ihre liebenswerten Kreaturen an ihren Platz zu bringen. Während sich die Spieler frei bewegen können, müssen sie sich gegenseitig benutzen, um sich zu drehen.

Das Koop-Spiel für vier Spieler unterstützt plattformübergreifendes Spielen, so dass jeder, ob online oder lokal, am Spaß teilhaben kann!

„Wir freuen uns sehr, mit All You Need is Help die Freude am Koop-Spielen zurückzubringen“, sagt Dylan Cuthbert, CEO und Gründer von Q-Games Ltd. „Heute ist es wichtiger denn je, sich mit seinen Freunden und seiner Familie zu vernetzen. Wir freuen uns darauf zu sehen, wie jeder dieses wunderbare Spiel spielt und sich gegenseitig hilft!“

Features

Koop-orientiert: Teamwork ist gefragt! Ihr könnt euch bewegen, aber nicht drehen, also müsst ihr euch gegenseitig helfen.

Jeder kann spielen: Dank der einfachen Steuerung kann jeder spielen, egal wie gut er ist.

Dekoriert euer Zuhause: Lasst eurem inneren Tier freien Lauf, indem ihr eure Kreatur und ihr Zuhause individuell gestaltet!

Flexibler Mehrspielermodus: Genießt den lokalen und Online-Koop-Modus mit 4 Spielern. Plattformübergreifend wird unterstützt, so dass man immer jemanden hat, mit dem man spielen kann.

Q-Games hat außerdem angekündigt, dass zusätzliche Kosmetika für das Spiel jetzt zum Kauf verfügbar sind.