Alone in the Dark: Details und Bilder zum Reboot vorzeitig geleakt

Die Videospielreihe Alone in the Dark erhält offenbar ein Reboot, wie erste Details und Bilder zeigen, die vorab geleakt wurden.

Heute Abend findet ein Showcase von THQ Nordic statt, in dem der Publisher über Neuankündigungen sowie Updates zu bereits bekannten Spielen informiert.

Eine der Neuankündigen ist jetzt vorab durch den Online-Händler smartoys.be durchgesickert: Alone in the Dark.

Alone in the Dark ist dem mittlerweile gelöschten Produkteintrag zufolge eine Neuauflage des Spiels, die für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC erscheint.

Produktbeschreibung mit ersten Details und einigen Screenshots:

Psychologischer Horror und Southern Gothic treffen in dieser Neuauflage des Survival-Horror-Klassikers Alone in the Dark aufeinander. In der Haut von Edward Carnby oder Emily Hartwood erkundet ihr die verschiedenen Umgebungen, bekämpft Monster, löst Rätsel und entdeckt die schreckliche Wahrheit über das Herrenhaus von Derceto.

Im tiefen Süden der Vereinigten Staaten ist im Jahre 1920 der Onkel von Emily Hartwood verschwunden. In Begleitung des Privatdetektivs Edward Carnby macht sie sich auf die Suche nach ihm im Herrenhaus von Derceto, einer Nervenheilanstalt, in der… etwas lauert.

Ihr begegnet seltsamen Bewohnern, alptraumhaften Königreichen, gefährlichen Monstern und deckt eine böse Verschwörung auf. An der Schnittstelle zwischen Realität, Geheimnis und Wahnsinn droht das Abenteuer, das euch erwartet, eure Überzeugungen zu erschüttern.

Wem werdet ihr vertrauen, was werdet ihr glauben, und was werdet ihr als Nächstes tun?

Features

Erkundet Dercetos Villa in dieser Neuauflage von Alone in the Dark, einer echten Liebeserklärung an den Horror-Klassiker aus den 90ern.

Kehrt zurück zu den Wurzeln des psychologischen Horrors und erlebt ein atmosphärisches Abenteuer auf Augenhöhe mit dem Spiel, das das Genre begründet hat.

Taucht ein in eine Welt voller Gänsehaut erregender Klänge vor einer ebenso einprägsamen wie hypnotischen Kulisse aus Doom-Jazz.

Spürte das Adrenalin, während ihr verzweifelt versucht, eine Welt zu überleben, in der die Realität zu bröckeln beginnt, das Böse in jedem Schatten lauert und die Munition knapp ist.

Erlebt diesen Albtraum aus der Perspektive von Emily Hartwood oder Edward Carnby und kommt den dunklen Geheimnissen eines gothischen Herrenhauses auf die Spur.

Erlebt eine komplexe psychologische Geschichte aus der Feder von Kult-Drehbuchautor Mikael Hedberg, dem Autor von SOMA und Amnesia, jenseits des Vorstellbaren.