Alone in the Dark: Gruseliger Horror statt Survival-Action

Das Alone in the Dark Remake soll sich auf die Wurzeln des Survival-Horrors zurückbesinnen und wird eher psychologischer Horror sein und weniger auf Baller-Action setzen.

Die Neuinterpretation des Horror-Klassikers Alone in the Dark wird sich am klassischen Survival-Horror orientieren.

So möchte man mit der Neuauflage eher gruseligen und psychologischen Horror erzeugen, anstatt auf Terror durch ständige Konfrontationen und Action zu setzen, wie es viele der moderneren Survival-Horror-Spiele machen.

Nicht die Action an sich, sondern die gruselige Erkundung, knifflige Rätsel und spannende Kämpfe sollen im Vordergrund stehen. Man möchte auch mechanisch zu den Wurzeln des 3D-Survival-Horrors zurückkehren und orientiert sich deswegen an den frühen Resident Evil-Spielen und der Silent Hill-Reihe. Damit möchte man auch an den Erfolgen, den Dead Space und Resident Evil aktuell mit ihren Neuauflagen feiern, anknüpfen.

Fans von klassischem Survival-Horror dürfen sich also freuen, wenn am 25. Oktober Alone in the Dark für PlayStation 5, Xbox Series X/S, und PC erscheint.