Alone in the Dark: Kostenloser Prolog jetzt spielbar

Spielt mit „Grace in the Dark“, den kostenfreien, interaktiven Prolog für Alone in the Dark von Pieces Interactive.

Pieces Interactive hat zum Reboot von Alone in the Dark einen spielbaren Teaser bereitgestellt, wie ihr in unserem Bericht bereits lesen konntet. Damit ihr diese Anspielmöglichkeit nicht verpasst, möchten wir euch heute noch einmal daran erinnern.

Anbei ein kurzer Überblick:

Die elfjährige Protagonistin Grace Saunders begibt sich in der Villa Derceto auf einen kurzen, aber bemerkenswerten Botengang. Jeremy Hartwood, einer der Bewohner der Villa, bittet Grace um Hilfe dabei, einen Brief an seine Nichte Emily Hartwood abzuschicken. Der Weg führt sie durch einen Flügel der Villa Derceto, der von einer Präsenz eingenommen wird, die direkt aus den Tiefen des Bayou zu kommen scheint.

Ohne dass die Hauptgeschichte gespoilert wird, erfahrt ihr im Prolog, was Alone in the Dark zu bieten hat.

Hier kommt ihr zum Prolog im Xbox Store:

Alone in the Dark Prologue für Xbox herunterladen – kostenlos

Alone in the Dark erscheint am 25. Oktober 2023 für PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5 und ist bereits vorbestellbar.