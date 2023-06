Alone in the Dark: Neue Spieler benötigen keine Vorkenntnisse

Autor:, in / Alone in the Dark

Vorkenntnisse zum Original von Alone in the Dark sind für das Reboot nicht notwendig, um es genießen zu können.

Auch wenn der Name es vermuten lässt: in Alone in the Dark steht ihr nicht im Dunkeln, wenn ihr das Original nicht kennt.

Im Gespräch mit Andreas Schmiedecker, erzählte der Produzent von Pieces Interactive, dass man als neuer Spieler das Original von 1992 nicht kennen muss, um das Reboot genießen zu können.

Wer aber noch die Originalgeschichte kennt, wird Anspielungen und Hinweise entdecken.

„Wir spielen zwar viel mit Elementen und Charakteren aus dem Spiel von 1992 und unsere Geschichte beginnt ähnlich wie das Original, aber wir haben eine einzigartige Geschichte, die die Prämisse des Originals an ganz neue Orte führt. Wer sich an die Originalgeschichte erinnert, wird viele Hinweise und Anspielungen, aber auch einige Überraschungen finden, während neue Spieler die Geschichte auch ohne Vorkenntnisse genießen können“, so Schmiedecker.

Alone in The Dark erscheint am 25. Oktober 2023. Bereits jetzt könnt ihr den spoilerfreien Prolog auf eurer Xbox Series X|S spielen.