Alone in the Dark: Neuer Teaser-Trailer mit The Dark Man

Autor:, in / Alone in the Dark

Für Alone in the Dark wurde ein neuer Teaser-Trailer veröffentlicht, den ihr euch direkt hier anschauen könnt.

Alone in the Dark hat einen neuen Teaser-Trailer spendiert bekommen, der ein wenig mehr von den Schrecken zeigt, die euch erwarten. In diesem Fall: The Dark Man!

Teaser-Trailer:

Spotlight Trailer:

Alone in the Dark wird von Pieces Interactive in Schweden entwickelt und erscheint für PC, Xbox Series S/X und PlayStation 5.