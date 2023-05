Alone in the Dark: Release-Termin im Oktober, jetzt vorbestellen

Autor:, in / Alone in the Dark

Alone in the Dark wird im Oktober erscheinen und neben der Möglichkeit der Vorbestellung kann der Prolog schon heute gespielt werden.

Jede Menge Gameplay und brandneue Informationen zu Alone in the Dark zeigte Pieces Interactive jetzt in einem Spotlight-Video.

Die Spieler können demnach zwischen zwei Protagonisten wählen, um die gespenstische Geschichte zu erleben: Emily Hartwood und Edward Carnby.

Um diese beiden kultigen Charaktere zum Leben zu erwecken, haben sich die Entwickler mit den berühmten Schauspielern Jodie Comer (Killing Eve, Free Guy) und David Harbour (Stranger Things, Black Widow) zusammengetan, die den Protagonisten ihre Stimmen, ihr Aussehen und ihre beeindruckenden schauspielerischen Fähigkeiten leihen werden.

Je nachdem, wen ihr von beiden spielt, bekommt ihr eine andere Sichtweise auf dieselbe Geschichte.

Mit dem 25. Oktober 2023 wurde auch der Release-Termin für PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5 verkündet. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 59,99 Euro. Die digitale Vorbestellung hat bereits begonnen:

Ihr seid euch noch nicht sicher, ob Alone in the Dark vorbestellen sollt? Ab sofort kann der spielbare Prolog auf Xbox kostenlos herunterladen werden. Er zeigt, was das Spiel zu bieten hat, ohne dass die Hauptgeschichte gespoilert wird.

Alone in the Dark Prologue für Xbox herunterladen – kostenlos

Und hier noch das Spotlight-Video zu Alone in the Dark mit frischem Gameplay: