Alone in the Dark: Spielbarer Teaser zum Survival-Horrorspiel

In einem neuen Video könnt ihr euch Gameplay aus der Demo Alone in the Dark Prologue auf der Xbox Series X anschauen.

In Grace in the Dark spielt ihr den stimmungsvollen Teaser für die kommende Re-Imagination von Alone in The Dark.

In Alone in the Dark übernehmt ihr die Rolle von Grace, die einem Bewohner der Derceto Villa, Jeremy Hartwood helfen soll, einen Brief an seine Nichte Emily Hartwood zu verschicken. Ihr als Grace begebt euch auf einen kurzen, aber bemerkenswerten Botengang durch einen Flügel der Villa Derceto, wo auf euch einige Überraschungen warten.

Alone in the Dark Prologue | Gameplay Demo

Die Demo zu Alone in The Dark Prologue könnt ihr euch im Microsoft Store abrufen.

Der Release zu Alone in the Dark ist am 25.10.2023 und, kann für 59,99 Euro 53,99 Euro im Microsoft Store vorbestellt werden.