Alpha Nomos: Jetzt kommt das Rhythmus-Roguelite auf Xbox

Diese Schwerter spielen Xylophon: Alpha Nomos bringt seine ungewöhnlichen Kämpfe auf Xbox

Jeder Angriff wird zum Teil des Soundtracks, wenn Alpha Nomos nach seiner PC-Veröffentlichung auch für Xbox Series X|S und PlayStation 5 erscheint.

Entwickler RibCage Games hat die Konsolenversionen seines Rhythmus-Action-Roguelites angekündigt und zeigt passend dazu einen neuen Trailer mit einer besonders ungewöhnlichen Waffe.

Die sogenannten Xyloblades sind zwei Schwerter, die gleichzeitig als Xylophon funktionieren. Jeder erfolgreiche Treffer erzeugt eine eigene Note, wodurch sich die Kämpfe Stück für Stück in eine musikalische Performance verwandeln.

Wer seine Angriffe passend zum Rhythmus landet, richtet dabei zusätzlichen Schaden an.

Musik ist hier Teil des Kampfsystems

Dieses Prinzip beschränkt sich nicht auf die Xyloblades. Angriffe, Ausweichmanöver und Fähigkeiten sind in Alpha Nomos an den Beat gekoppelt.

Im Mittelpunkt steht Cello, die sich durch immer neue Arenen voller korrumpierter Marionetten kämpft. Als Waffen dienen unterschiedliche Instrumente, deren Klänge laut RibCage Games mit echten Musikern im Studio aufgenommen wurden.

Auf eine klassische Sample-Bibliothek wollte das Studio bewusst verzichten.

„Wir haben jede Waffe mit echten Musikern in einem echten Raum aufgenommen“, erklärt RibCage Games CTO Emil Lager. Für das Studio sei besonders wichtig gewesen, dass die menschliche Performance hinter den einzelnen Klängen hörbar bleibt.

Reverb, Flanger und Delay werden zu Power-ups

Musikalische Effekte beeinflussen ebenfalls das Gameplay. Reverb, Flanger, Delay und vier weitere Audio-Power-ups verändern sowohl Cellos Kampfeigenschaften als auch den Klang des Soundtracks.

Das auf FMOD basierende Audiosystem reagiert dynamisch auf die Aktionen des Spielers.

Typische Roguelite-Mechaniken kommen ebenfalls zum Einsatz. Während der einzelnen Durchläufe kämpfen sich Spieler durch fortlaufende Arenen und bauen ihre Verbesserungen aus.

Ein Timing-Offset soll außerdem dafür sorgen, dass sich das Rhythmus-System an unterschiedliche Fähigkeiten anpassen lässt und nicht unnötig bestrafend wirkt.

Eine zerstörte Welt voller Marionetten

Die Geschichte spielt in einer Welt, in der Zeit und Raum zusammengebrochen sind. Cello reist durch verlassene Städte und einen korrumpierten Zirkus, während sie gegen Marionetten kämpft, die einst Teil von etwas Größerem waren.

Dabei versucht sie herauszufinden, was die Zerstörung verursacht hat und was mit ihren Freunden passiert ist.

RibCage Games bezeichnet den ungewöhnlichen visuellen Stil als „Puppetcore“. Clownsgesichter, menschenleere Straßen und zunehmend verstörende Umgebungen sollen der Welt eine eigene Identität verleihen.

Den Original-Soundtrack steuern die Totem Warriors bei, wobei auch dieser live aufgenommen wurde und direkt mit den Rhythmus-Systemen des Spiels verzahnt ist.

PC zuerst, Xbox und PS5 folgen

Alpha Nomos erscheint später 2026 zunächst für PC via Steam. Die Versionen für Xbox Series X|S und PlayStation 5 sollen anschließend folgen. Einen konkreten Veröffentlichungstermin für die Konsolen nennt RibCage Games bislang nicht.

Auf PC steht bereits eine kostenlose Demo zur Verfügung. Darin ist außerdem ein versteckter Build enthalten, der Cellos reguläre Ausrüstung durch die im neuen Trailer vorgestellten Xyloblades ersetzt.