Altheia: The Wrath of Aferi: Spiel von The Legend of Zelda-Serie inspiriert

Altheia: The Wrath of Aferi ist ein Abenteuerspiel, das von der The Legend of Zelda-Serie inspiriert wurde.

Während der Tokyo Game Show 2023: Xbox Digital Broadcast, wurden zwei neue Spiele des Indie-Publishers Neon Doctrine angekündigt: Das Ghibli-inspirierte Fantasy-Adventure Altheia: The Wrath of Aferi und die düstere Dating-Simulation My Lovely Empress.

Taucht ein in eine fantastische Welt voller Magie und Monster in Altheia: The Wrath of Aferi, einem Abenteuerspiel, das von der The Legend of Zelda-Serie und der Filmografie von Studio Ghibli inspiriert ist.