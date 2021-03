Aluna: Sentinel of the Shards: Neues Video blickt hinter die Kulissen des Action-Rollenspiels

Ein neues Video gewährt einige Einblicke in die Entwicklung von Aluna: Sentinel of the Shards.

Ein von Digital Interactive neu veröffentlichtes Video zu Aluna: Sentinel of the Shards gewährt einen Blick hinter die Kulissen des Action-Rollenspiels.

Aluna-Darstellerin Paula Garces spricht über ihre Entwicklung von einer Hollywoodschauspielerin zur Comic-Schöpferin bis hin zur Videospiel-Heldin. Auch einige Mitarbeiter des Entwicklerstudios kommen zu Wort und geben Einblicke in die Bereiche Storytelling, Zwischensequenzen, Leveldesign, Charakter-Fortschritt, musikalische Untermalung, Spezialeffekte und Promotion.

Im Retro-Action-Rollenspiel Aluna: Sentinel of the Shards begleiten Spieler die Heldin Aluna, Tochter eines spanischen Eroberers und der südamerikanischen Naturgöttin Pachamama auf ihrer Reise voller Inka-Mythologie, Göttern, Bestien und Geschichten, die das Rückgrat der kolumbianischen Kultur des 16. Jahrhunderts bildeten.

Bei Aluna handelt es sich um die erste lateinamerikanische Comic-Heldin. Paula Garces und Antonio Hernandez riefen sie als Reaktion auf die Unterrepräsentation von lateinamerikanischen Superheldinnen ins Leben.

„Aluna ist für uns mehr als ein Spiel, sondern eine kulturelle Ikone“, sagte Antonio Hernandez, Gründer von Digiart Interactive. „Wir fangen jetzt an Frauen und People of Color als Hauptrollen in Superhelden-Serien zu sehen, was großartig ist, aber keiner hat sich auf die Notlage der Inka-Kultur konzentriert. Das ist unser Erbe! Und was für ein aufregendes Erbe! Die lateinamerikanische Kultur ist lebendig, schön und aufregend und es ist Zeit, dass wir sie mit dem Rest der Welt teilen können!“ „Aluna ist seit langem ein Leidenschaftsprojekt zwischen Antonio und mir“, sagte Aluna-Schöpferin und Schauspielerin Paula Garces. „Es handelt sich um eine Rolle, die mir sehr viel bedeutet, da Aluna mehr als nur eine ‚weibliche Superheldin‘ ist. Sie ist stark und großherzig und knallhart und in einem Konflikt. Es ist eine wirklich knackige Rolle! Und die Tatsache, dass sie spielbar ist, bedeutet, dass wir alle diese Rolle gemeinsam teilen können!“

Aluna: Sentinel of the Shards erscheint 2021 für Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch und PC.