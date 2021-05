Aluna: Sentinel of the Shards: Release-Trailer zum Action-RPG

Betretet eine Welt voller Inka-Mythologie in dem Action-RPG Aluna: Sentinel of the Shards, das am 26. Mai für PC und Switch erscheint.

Digitart Interactive und N-Fusion Interactive sind stolz bekannt geben zu können, dass ihr auf Inka-Mythologie basierendes Action-RPG Aluna: Sentinel of the Shards auf dem PC (per Steam) und Nintendo Switch am 26. Mai zu einem Preis von 19,99 US-Dollar erscheinen wird. Die Versionen für PlayStation 4 und Xbox One werden später folgen.

Aluna: Sentinel of the Shards wird in der Hauptrolle von der Comic-Autorin und Schauspielerin Paula Garces (Harold & Kumar Serie, On My Block, Clockstoppers, The Shield) als Inka-Halbgöttin gespielt, die sich auf ein Abenteuer begibt, ihr mysteriöses Schicksal zu ergründen.

Entwickelt von Digiart Interactive und N-Fusion Interactive, ist Aluna: Sentinel of the Shards ein Retro-Rückblick auf die klassischen Action-RPGs vergangener Zeiten. Aluna: Sentinel of the Shards ist ein rasanter Streifzug durch die Inka-Geschichte: Sentinel of the Shards zeigt mythologische Götter, Bestien und Geschichten, die das Rückgrat der kolumbianischen Kultur des 16. Jahrhunderts bildeten. Wagt euch von den Klippen des Sanktuariums am Meer durch die gewaltigen Dschungel der Neuen Welt bis hin zu Nagarics Tempel in den vulkanischen Schluchten in diesem spannenden Abenteuer.

Aluna: Sentinel of the Shards folgt den Heldentaten von Aluna, der kriegerischen Tochter eines spanischen Konquistadors und der südamerikanischen Naturgöttin Pachamama. Aufgewachsen im Spanien des frühen 16. Jahrhunderts, flieht Aluna in die Neue Welt, nur um zu erkennen, dass dies ihre wahre Heimat ist.

Aluna: Sentinel of the Shards schickt unsere Heldin auf eine Reise durch die Inka-Mythologie, auf der sie versucht, das Amulett, das ihre göttliche Mutter ihr anvertraut hat, wiederherzustellen … und ihre wahre Bestimmung zu erfüllen.

Aluna wurde von Paula Garces und Antonio Hernandez als Reaktion auf die Unterrepräsentation von lateinamerikanischen und weiblichen Superhelden in der Unterhaltungsindustrie geschaffen und wurde zu einem Kulthit.

Derzeit spielt sie die Hauptrolle in der fortlaufenden Comic-Saga The World of Aluna, die von den Assassin’s Creed- und Batman: Arkham Origins-Autoren Ryan Galletta, Dooma Wendschuch und Corey May geschrieben wurde. Aluna machte sich außerdem einen Namen in Videospielen, nachdem sie ein spielbarer Charakter in S2 Games‘ beliebtem MOBA Heroes of Newerth wurde, wo sie von Paula Garces selbst gespielt wurde.