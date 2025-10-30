Amazon Games: Der Herr der Ringe-Spiel ebenfalls eingestellt – Bericht

Dem massiven Stellenabbau bei Amazon Games zum Opfer gefallen sein soll auch das neue MMO zu Der Herr der Ringe.

Der Konzern Amazon zieht sich aus dem, Spielegeschäft zurück. Wir hatten diese Woche darüber berichtet, dass dadurch 14.000 Stellen wegfallen.

Über die laufenden Projekte hieß es zuletzt, dass etwa das Tomb Raider-Projekt in Zusammenarbeit Crystal Dynamics nicht davon betroffen sei.

Das Online-Rollenspiel New World wird etwa nach der kürzlich veröffentlichten Season 10 und dem Update: Nachtoase keine weiteren Inhalte mehr bringen. Im nächsten Jahr sollen die Server aber noch weiterlaufen, wie es in einem Statement hieß.

Auch über das neue MMO zu Der Herr der Ringe gibt es schlechte Nachrichten. Nach dem Rundumschlag schrieb ein Mitarbeiter im Karrierenetzwerk LinkedIn, dass er und seine an dem Tolkien-MMO arbeitenden Kollegen ihre Jobs verloren haben.

„Heute Morgen war ich Teil der Entlassungen bei Amazon Games, zusammen mit meinen super talentierten Kollegen von New World und unserem neuen Lord of the Rings-Spiel (ihr hättet es geliebt).“

„Es ist immer hart, mitanzusehen, wie ein so starkes Team so was durchmachen muss – ich hatte das Glück, mit einigen der fähigsten, kreativsten und nettesten Entwicklern zusammenzuarbeiten, die ich je hier getroffen habe.“

Eine offizielle Bestätigung seitens Amazon Games gibt es noch nicht.

7 Kommentare Added

  1. Robilein 1173970 XP Xboxdynasty Legend Gold | 30.10.2025 - 16:32 Uhr

    Naja nach dem was Amazon mit dem Herr der Ringe Universum durch ihre Serie angerichtet haben wohl besser so.

  2. Vayne1986 17075 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 30.10.2025 - 16:33 Uhr

    Mich stört es nicht. Da es ein MMO ist. Es ist ja angeblich ein Einzelspieler Herr der Ringe Spiel in Entwicklung. 🙂

  3. Chicko90 23135 XP Nasenbohrer Level 2 | 30.10.2025 - 16:40 Uhr

    Herr der Ringe MMO braucht niemand, aber auf das Hogwars ähnliche neue Solo Abenteuer freue ich mich sehr 🙂 hier wird es Zeit für ein tolles Spiel

  4. oldGamer 132375 XP Elite-at-Arms Bronze | 30.10.2025 - 16:57 Uhr

    Super talentierten Kollegen von New World….
    Git, Geschmäcker mögen verschieden sein, aber wenn das super talentierte Leute die das abgeliefert haben dann wundert mich nichts 🙁

  5. ShadowTerror90 56470 XP Nachwuchsadmin 7+ | 30.10.2025 - 16:58 Uhr

    Joa habe ich vor 2 Tage schon vermutet,aber da wollten die Leute es wieder nicht wahrhaben.

    Schade aber wahrscheinlich besser so 😅

