Amazon Games: Michael Frazzini verlässt das Unternehmen

Michael Frazzini verlässt Amazon Games und wird am 29. April 2022 seinen letzten Arbeitstag antreten. Frazzini ist seit über sieben Jahren Leiter von Amazon Games und arbeitet seit fast 18 Jahren bei Amazon.

Frazzini sagte in seiner Nachricht auf LinkedIn: „Es gibt zwar nie den perfekten Zeitpunkt, um von einer großen Aufgabe zurückzutreten, aber jetzt ist ein guter Zeitpunkt. Wir haben in den letzten sechs Monaten zwei Top-10-Spiele auf den Markt gebracht und haben ein wachsendes Portfolio an vielversprechenden neuen Spielen in der Pipeline. Prime Gaming ist auf einem guten Weg und bietet Spielern auf der ganzen Welt, die Mitglieder von Amazon Prime sind, immer mehr großartige Inhalte. Und wir haben einige neuere Initiativen, die wirklich an Zugkraft gewinnen. Und was noch wichtiger ist: Jedes dieser Teams wird von hervorragenden Führungskräften geleitet. Die Zukunft von Amazon Games ist sehr vielversprechend.“