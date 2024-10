Amazon Games: New World und Throne and Liberty feiern Halloween

Süßes, Saures, Mutantenfische und der Marquis des Schreckens: Es herrscht Halloween-Stimmung in Throne and Liberty und New World: Aeternum.

Nachdem Amazon Games kürzlich Throne and Liberty und New World: Aeternum veröffentlicht hat, sind in beiden MMOs nun die Kürbisse los.

In New World: Aeternum läuft vom 22. Oktober bis 5. November das Event Nachtschleierzeit. Baalphazu, der Marquis des Schreckens hat seinen alljährlichen Auftritt. Wer ihn und seine dämonischen Heerscharen zurück in den Abgrund schickt, erhält Rüstungsteile, Kostüme und Sekret (iieh). Wer sich in Schale schmeißen möchte, kann sich auf Kostüme wie das von Captain Thorpe oder dem Verlorenen Monarchen freuen und sich darin auf die Suche nach Süßigkeiten begeben.

Mehr Details zum Event Nachtschleier gibt es im offiziellen Blog.

Throne and Liberty feiert hingegen mit der Gruselernte seine erste Halloween-Saison. Spieler können sich in einen Event-exklusiven Dungeon stürzen und sich auf die Suche nach einer verlorenen Kürbislaterne machen. Wer thematisch korrekt gekleidet an bestimmtem Aktivitäten teilnimmt, kann zudem diverse Buffs und Gegenstände für sich gewinnen. Außerdem warten mutierte Fische, wandernde Händler und gruselige Rezepte auf die Spieler.

Im Blogpost könnt ihr weitere Informationen zur Gruselernte nachlesen.