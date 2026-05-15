Amazon Games: The Lord of the Rings MMO eingestellt

Amazon beendet Entwicklung des The Lord of the Rings MMO und kündigt neues Mittelerde-Projekt an.

Amazon hat die Entwicklung des geplanten The Lord of the Rings MMO offenbar eingestellt.

Dies bestätigte der Leiter der Games-Sparte, Jeff Grattis, der zugleich erklärte, dass das Unternehmen weiterhin an einem neuen „Game Experience“-Projekt im Mittelerde-Universum arbeite.

Das MMO-Projekt selbst gilt nach aktuellen Informationen als praktisch eingestellt. Die Entscheidung fällt im Rahmen einer größeren strategischen Neuausrichtung innerhalb der Games-Abteilung von Amazon.

Stattdessen will das Unternehmen weiterhin an einem neuen Spielkonzept im Herr der Ringe-Universum arbeiten, konkrete Details dazu wurden jedoch noch nicht genannt.

Die Aussagen folgen auf Berichte, wonach es bereits zuvor interne Veränderungen und eine stärkere Fokussierung auf andere Projekte gegeben haben soll.

Damit bleibt die Zukunft von Amazon-Games im Mittelerde-Setting weiterhin offen, allerdings ohne das ursprünglich geplante MMO.