Amazon Games: Unreal Engine 5 AAA-MOBA-Spiel in der Mache

Amazon Games Montreal entwickelt ein AAA-MOBA-Spiel in der Unreal Engine 5 und hat mehrere Stellen für das Entwicklerteam zu besetzen.

In einem Ausschreiben heißt es: „Bei Amazon Games Montréal einzusteigen bedeutet, an der Gründung eines neuen Videospielstudios mitzuwirken, das in einem fokussierten, menschlichen Maßstab arbeitet; an der Schaffung eines neuen geistigen Eigentums mitzuwirken, einer Neuinterpretation des AAA-Multiplayer-Online-Battle-Arena-Spiels (ja, ein MOBA); und mit einem Team von gut ausgebildeten Experten zusammenzuarbeiten, die Spaß an der Arbeit haben. Gestalten Sie mit uns die Zukunft!“