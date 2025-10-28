Amazon Games: Zieht sich aus großen Spieleproduktionen zurück – mehr als 14.000 Stellen gestrichen

Amazon.com Inc. nimmt im Rahmen eines groß angelegten Konzernumbaus erhebliche Einschnitte in seiner Videospielsparte vor.

Insgesamt sollen über 14.000 Arbeitsplätze im Unternehmen entfallen. Besonders betroffen sind die Standorte in Irvine und San Diego sowie die zentrale Publishing-Abteilung.

In einer internen Mitteilung erklärte Steve Boom, Vizepräsident für Audio, Twitch und Games, dass das Unternehmen sich künftig stärker auf Bereiche konzentrieren wolle, in denen Amazon bereits über klare Stärken verfüge. Dazu gehört insbesondere der Ausbau des Cloud-Gaming-Dienstes Luna.

Das Unternehmen plant, die Entwicklung großer und kostenintensiver Spieleprojekte deutlich zu reduzieren, insbesondere im Bereich der Online-Mehrspieler- und MMO-Titel.

Während die Studios in Montreal weiterhin an dem Strategiespiel March of Giants arbeiten, sollen neue Projekte vor allem im Bereich von Cloud-basierten und KI-gestützten Spielen entstehen. Kooperationen mit externen Studios, wie Crystal Dynamics beim neuen Tomb Raider und Maverick Games bei einem Rennspiel, bleiben bestehen.

Amazon bemüht sich seit über zehn Jahren um einen erfolgreichen Einstieg in die Videospielbranche, konnte jedoch trotz vereinzelter Erfolge wie dem von Amazon veröffentlichten Lost Ark nur begrenzte Marktanteile gewinnen. Zu den Projekten, die durch die Neuausrichtung betroffen sind, gehört auch das Online-Spiel New World, das 2021 zeitweise fast eine Million gleichzeitige Spieler erreichte. Ein geplantes MMO im Herr der Ringe-Universum wurde ebenfalls eingestellt.

Mit der neuen Strategie verschiebt Amazon den Schwerpunkt von klassischen Spieleproduktionen hin zu Cloud- und KI-basierten Konzepten, die stärker mit den bestehenden Geschäftsfeldern des Unternehmens verknüpft sind.