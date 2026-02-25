Amazon Games: Zieht sich von Maverick Games’ Open‑World‑Racer zurück

Amazon Games fährt seine Spiele‑Ambitionen weiter herunter und zieht sich Maverick Games erstem Spiel zurück.

Amazon wird das Open‑World‑Driving‑Game des britischen Studios Maverick Games nicht mehr veröffentlichen. Das Projekt, ein AAA‑Titel mit narrativem Fokus für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S, entsteht bei einem Team aus ehemaligen Forza‑Horizon‑Veteranen rund um Studio‑Mitgründer Mike Brown und Managing Director Harinder Sangha.

Die Entscheidung fällt in eine Phase, in der Amazon seine Gaming‑Ambitionen deutlich zurückfährt.

In den vergangenen Monaten hat das Unternehmen große Teile seiner MMO‑Teams abgebaut, darunter die Belegschaft hinter New World: Aeternum, das Anfang 2027 abgeschaltet wird, sowie einem unveröffentlichten Herr‑der‑Ringe‑Projekt.

Auch andere Vorhaben wurden eingestellt oder verkauft, darunter das Koop‑Spiel King of Meat und das MOBA March of Giants, das inzwischen bei Ubisoft gelandet ist. Zudem verließ Amazon‑Game‑Studios‑Chef Christoph Hartmann das Unternehmen.

Trotz des Rückzugs aus mehreren Bereichen hält Amazon an ausgewählten Projekten fest. Dazu gehören zwei kommende Tomb‑Raider‑Titel: Legacy of Atlantis, eine Neuinterpretation des Originals von 1996, sowie Tomb Raider Catalyst, das 2027 erscheinen soll.

Auch der zugehörige TV‑Ableger befindet sich in Produktion. Darüber hinaus will Amazon seinen Cloud‑Gaming‑Dienst Luna weiter unterstützen.

In einer Stellungnahme erklärt Amazon, dass die Entscheidung Teil einer strategischen Neuausrichtung sei, die sich stärker auf Projekte konzentrieren soll, bei denen der Konzern seine eigenen Stärken ausspielen kann.

Die Trennung von Maverick Games soll dem Studio ermöglichen, einen Publisher zu finden, dessen Prioritäten besser zu dem ambitionierten Projekt passen. Amazon betont, dass man die Arbeit des Teams schätze und die gemeinsame Entwicklungszeit positiv bewertet.

Maverick‑Chefs Brown und Sangha versichern, dass die Entwicklung ihres Debüttitels planmäßig voranschreitet. Das Studio befinde sich bereits in Gesprächen mit potenziellen Partnern, die die langfristigen Ziele für die neue Marke teilen. Weitere Informationen sollen im Laufe des Jahres folgen.