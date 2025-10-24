Amazon Luna: Das überarbeitete Luna ist jetzt verfügbar

Das überarbeitete Amazon Luna bietet eine größere Auswahl an Spielen für Prime-Mitglieder mit jeglichen Spielevorlieben. GameNight ist eine Sammlung an Multiplayer-Spielen, die dafür gemacht sind, um Familie und Freunde im Wohnzimmer zusammen zu bringen. Prime-Mitglieder können sich weiterhin über eine monatliche Auswahl an PC-Spielen freuen.

Mit einer kompletten Überarbeitung für Spieler mit verschiedenen Interessen und Erfahrungen macht es Amazon Luna noch einfacher für jeden, hochqualitative Spiele auf den Geräten zu spielen, die sie bereits besitzen, ohne neue Gaming-Konsolen oder Ausrüstung kaufen zu müssen. Zu den Geräten gehören Fire TV und Tablets, Smartphones, Tablets, Webbrowser, ausgewählte Smart-TVs von LG und Samsung und mehr.

Amazon Luna bietet mehr als 50 Spiele für Prime-Mitglieder* ohne zusätzliche Kosten, darunter Game Night, eine wachsende Sammlung von mehr als 25 zugänglichen lokalen Multiplayer-Spielen, die Freunde und Familie im Wohnzimmer zusammenbringen sollen.

„GameNight geht noch einen Schritt weiter und setzt die Idee des einfachen Zugangs, die das Herzstück des neuen Luna bildet, fort. Es bietet eine Sammlung unglaublich unterhaltsamer und zugänglicher Spiele, die besonders dann glänzen, wenn man sie gemeinsam mit Freunden und Familie spielt“, sagt Jeff Gattis, General Manager von Amazon Luna. „Jeder mit einem Handy kann direkt mitmachen und Spaß haben, unabhängig von ihren Gaming-Fähigkeiten.“

Was ist GameNight von Amazon Luna?

GameNight hat exklusive Titel, entwickelt von Amazon Game Studios, darunter der Lauch-Titel Courtroom Chaos: Starring Snoop Dogg – ein von Menschen gebauter, mit KI-betriebenes Gerichtsspiel, in dem Spieler abwechselnd absurde Charaktere erfinden, wilde Geschichten erzählen und alles tun, um ihre Aussage vor Richter Snoop Dogg zu verteidigen.

GameNight bietet frische Varianten von bekannten Favoriten wie Angry Birds Flock Party, Draw & Guess, und The Jackbox Party Pack 9 sowie Brettspiel-Klassiker, darunter Ticket to Ride, Exploding Kittens 2 und Cluedo.

Jeder Titel wurde für das Wohnzimmer neu entworfen: Spieler schleudern Vögel über ihren Fernseher, malen besser als ihre Freunde, fahren Züge um die Wette oder versuchen, nicht zu explodieren. All das mit dem Handy als Controller. Das schnelle Setup macht GameNight für jeden einfach auszuprobieren und gemeinsam zu spielen.

„Prime-Mitglieder werden GameNight und das überarbeitete Luna lieben“, sagt Jamil Ghani, Vice President von Worldwide Prime. „Prime dreht sich schon immer darum, exzeptionelle Unterhaltung neben Rabatten und Bequemlichkeit in einer Mitgliedschaft zu bieten. Wir freuen uns, mit dem verbesserten Amazon Luna, Gaming zugänglicher für Familien zu machen, damit sie ohne Geräte und Erfahrungs-Barrieren gemeinsam spielen können.“

Um GameNight-Titel zu spielen, müssen Spieler nur einen QR-Code auf ihrem TV scannen und schon wird das Handy zum Controller. GameNight bietet mit einfachen und reaktionsschnellen Touchscreen-Eingaben sowie Unterstützung für mehrere lokale Spieler** eine zugängliche Spielmöglichkeit, egal ob Spieler erfahrene Gamer oder Gelegenheitsspieler sind.“

Welche anderen Spiele können über Amazon Lune gespielt werden?

Luna (Enthalten in Prime)

Bei Prime enthalten sind Titel wie Hogwarts Legacy, Indiana Jones and the Great Circle, Kingdom Come: Deliverance II und TopSpin 2K25, sowie ein wachsender Katalog an kürzlich erschienen Blockbustern, beleibten Klassikern, Indie-perlen und mehr***.

„Wir wissen, dass 95% der Prime-Haushalte jemanden haben, der Spiele liebt. Es gibt aber nicht immer einen einfachen Weg für viele von ihnen, zu spielen”, sagt Gattis. „Luna ist dafür gemacht, die Barrieren zum Gaming zu entfernen. Es gibt keine Notwendigkeit teure, dedizierte PC- oder Konsolen-Hardware zu kaufen. Kein Herunterladen oder Installieren notwendig. Und das Beste, Zugang ist enthalten in der Prime-Mitgliedschaft, die von mehr als 200 Millionen zahlenden Mitgliedern genutzt wird.“

Luna-Zugang ist nur eine von vielen Prime-Vorteilen, die Rabatte, Bequemlichkeit und Unterhaltung alles in einer Mitgliedschaft bieten.

Luna Premium

Diejenigen, die noch mehr möchten, können Luna Premium abonnieren, was Zugang zu einer noch größeren Auswahl an Spielen bietet wie EA SPORTS FC 25, Star Wars Jedi: Survivor und Batman: Arkham Knight. Luna Premium ersetzt das vorherige Luna+-Abo für 9,99€. Existierende Abonnenten von Luna+ müssen nichts weiter tun, um Luna Premium zu nutzen.

Wo sind Amazon Luna-Spiele verfügbar?

Spiele über die Cloud sind derzeit in Deutschland, USA, UK, Kanada, Frankreich, Italien, Spanien, Österreich, Niederlanden, Polen, Schweden, Portugal, Belgien und Luxemburg verfügbar.

Die Zugänglichkeit zu Cloud-Spielen soll in Zukunft für mehr Spieler und Prime-Mitglieder aus der ganzen Welt erweitert werden. Prime-Mitglieder überall werden auch in Zukunft eine rotierende Auswahl an kostenlosen PC-Spielen haben.