Amazon Luna: Inhalts-Update im Januar

Luna bietet Prime-Mitgliedern im Januar mehrere zusätzliche Titel an, wobei die ersten Spiele ab heute verfügbar sind!

Willkommen zum monatlichen Luna-Inhaltsupdate. Die Prime-Mitgliedschaft ist eine All-in-One-Mitgliedschaft, die Ersparnisse, Komfort und Unterhaltung bietet. Mit Luna können Prime-Mitglieder eine sich ständig weiterentwickelnde Bibliothek mit mehr als 50 Spielen genießen, überall wo die Luna-Cloud verfügbar ist, sowie eine monatlich wechselnde Sammlung kostenloser PC-Spiele zum Herunterladen.

Diese Titel ergänzen die Bibliothek mit mehr als 50 Spielen, die Prime-Mitgliedern zur Verfügung stehen. Das Angebot dieses Monats umfasst das komplexe Strategiespiel Sid Meier’s Civilization VI und den Party-Spieleklassiker The Jackbox Party Pack 3. Auf luna.amazon.com gibt es die gesamte verfügbare Bibliothek.

Cloud – GameNight Spiele:

8. Januar Tricky Towers – Tricky Towers ist ein Multiplayer-Spiel, bei dem es darum geht, Türme zu bauen. In Tricky Towers stapelt ihr eure Steine, um einen stabilen Turm zu bauen, und versucht, die Türme eurer Gegner umzuwerfen. Um das Spiel spannender zu machen, könnt ihr in diesem rasanten Physik-Partyspiel Zauber einsetzen, um eure Konstruktion zu stützen und die dunklen Zaubersprüche eurer Rivalen abzuwehren.

Cloud – Zusätzliche Spiele:

Jetzt verfügbar Alan Wake – Als die Frau des Bestsellerautors Alan Wake während ihres Urlaubs verschwindet, stößt er bei seiner Suche auf Seiten eines Thrillers, an dessen Entstehung er sich nicht einmal erinnern kann. Eine dunkle Präsenz verfolgt die Kleinstadt Bright Falls und treibt Wake in seinem Kampf, das Geheimnis zu lüften und seine Geliebte zu retten, an den Rand des Wahnsinns.

PC:

Jetzt verfügbar Sid Meier’s Civilization® VI [Epic Games Store] – Civilization VI bietet neue Möglichkeiten, mit eurer Welt zu interagieren, euer Imperium über die Karte hinweg zu erweitern, eure Kultur voranzubringen und sich mit den größten Führern der Geschichte zu messen, um eine Zivilisation aufzubauen, die den Test der Zeit bestehen wird.

Darüber hinaus stehen den Spielern den ganzen Monat über folgende Titel zur Verfügung: Reflections of Life: Dark Architect Collector’s Edition (6. Januar, Amazon Games App), Brigador: Up-Armored Deluxe (15. Januar, GOG), Gunslugs: Rogue Tactics (15. Januar, GOG Code), DeathKeep (15. Januar, GOG Code), Harold Halibut (22. Januar, GOG Code), D&D Stronghold: Kingdom Simulator (22. Januar, GOG Code), Al-Qadim: The Genie’s Curse (29. Januar, GOG Code), Technotopia (29. Januar, Amazon Games App) und ELDERBORN (29. Januar, GOG Code).