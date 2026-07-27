Amazon Luna: Konsolen für über 1.000 Dollar? Amazon sieht darin eine große Chance für Cloud-Gaming

Steigende Preise für Konsolen und PCs könnten Cloud-Gaming attraktiver machen – und Amazon sieht darin eine Chance für Luna.

Steigende Preise für Gaming-Hardware könnten Amazon Luna nach Einschätzung von Amazon Games in die Karten spielen. Jeffrey Gattis, General Manager for Games bei Amazon, sieht insbesondere die hohen Anschaffungskosten leistungsfähiger PCs und zukünftiger Konsolen als mögliche Chance für Cloud-Gaming.

Im Gespräch mit The Game Business verwies Gattis auf die zunehmenden Hardwarekosten. Speicher, RAM und andere Komponenten stehen durch die enorme Nachfrage von KI-Rechenzentren unter Preisdruck, was sich letztlich auch auf Gaming-Hardware auswirkt.

Konsolenpreise von über 1.000 Dollar im Gespräch

Gattis blickt dabei nicht nur auf PCs. Auch kommende Konsolengenerationen könnten nach seiner Einschätzung deutlich teurer werden. Im Raum stehen Szenarien, in denen neue Hardware „weit über 1.000 Dollar“ kosten könnte.

Auch Valves Steam Machine dient in diesem Zusammenhang als Beispiel für die veränderte Kostensituation. Steigende Komponentenpreise erschweren es Hardwareherstellern zunehmend, leistungsfähige Systeme zu Preisen anzubieten, die für einen großen Teil der Kundschaft attraktiv bleiben.

Genau hier sieht Amazon eine Gelegenheit für Cloud-Gaming. Wenn der Einstieg über dedizierte Hardware immer kostspieliger wird, könnte ein Dienst, der Spiele über vorhandene Geräte streamt, für mehr Menschen interessant werden.

Gattis bezeichnete die „schieren Kosten für den Kauf dedizierter Hardware“ entsprechend als einen Faktor, der Cloud-Angebote wettbewerbsfähiger machen könnte.

Amazon Luna verfünffacht seine Spielerbasis

Amazon arbeitet gleichzeitig daran, die Reichweite von Luna deutlich auszubauen. Ein wichtiger Schritt war die stärkere Integration des Cloud-Gaming-Dienstes in das bestehende Prime-Ökosystem.

Laut Gattis konnte Amazon dadurch die Spielerbasis von Luna verfünffachen. Gleichzeitig räumte er ein, dass dieses Wachstum von einer vergleichsweise kleinen Ausgangsbasis erfolgte.

Cloud-Gaming konkurriert damit weiterhin mit etablierten Konsolen und Gaming-PCs, doch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen könnten sich verändern. Werden leistungsfähige Geräte aufgrund von Speicher- und Komponentenpreisen erheblich teurer, sinkt zumindest eine der größten Hürden für Streaming-Angebote: der Preisvorteil klassischer Hardware.

Für Amazon könnte ausgerechnet eine deutlich teurere Gaming-Zukunft deshalb zur Gelegenheit werden, Luna stärker als Alternative zum Kauf eines neuen PCs oder einer neuen Konsole zu positionieren.