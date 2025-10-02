Amazon Luna: Partyspiele für Prime-Mitglieder kostenlos

Amazon Luna erhält GameNight für Partyspiele – kostenlos für alle Prime-Mitglieder!

Amazon baut in naher Zukunft ihren Videospiel-Streaming-Service Amazon Luna um.

Um zugänglicher für Gelegenheitsspieler und Fans von Partyspielen zu werden, erhält der Service einen Bereich namens GameNight.

Diese Spielesammlung erlaubt es Prime-Abonnenten, mit Freunden und Familie vor dem Fernseher und dem Smartphone als Controller Partyspiele und digitale Versionen von Brettspielen zu streamen.

Zusätzlich erweitert Amazon auch die Sammlung an streambaren „Core“-Games, auf die Prime-Abonnenten Zugriff haben. Beide Sammlungen werden für Prime-Mitglieder ohne Aufpreis zugänglich sein.