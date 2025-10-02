Amazon Luna: Partyspiele für Prime-Mitglieder kostenlos

Amazon baut in naher Zukunft ihren Videospiel-Streaming-Service Amazon Luna um.
Um zugänglicher für Gelegenheitsspieler und Fans von Partyspielen zu werden, erhält der Service einen Bereich namens GameNight.
Diese Spielesammlung erlaubt es Prime-Abonnenten, mit Freunden und Familie vor dem Fernseher und dem Smartphone als Controller Partyspiele und digitale Versionen von Brettspielen zu streamen.
Zusätzlich erweitert Amazon auch die Sammlung an streambaren „Core“-Games, auf die Prime-Abonnenten Zugriff haben. Beide Sammlungen werden für Prime-Mitglieder ohne Aufpreis zugänglich sein.
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
4 Kommentare AddedMitdiskutieren
Nach dem Gamepass Debakel werden andere Gamingalternativen immer interessanter, lohnt sich auf jeden Fall das reinschauen wenn man eh schon Prime hat.
Hier wird es bestimmt auch noch Preisanpassungen geben.
Werd ik mir tatsächlich mal anschauen, bin auf das game mit snoop Dogg gespannt 😅✌🏻danke für die Info
Ich denke diese ganzen Alternativen werden für viele Xbox User immer interessanter,für mich leider uninteressant da nur Streaming.