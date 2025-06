Amazon Luna: Service wird mit EA SPORTS FC 25 und Need for Speed Unbound erweitert

Amazon Luna wird mit EA SPORTS FC 25 und Need for Speed Unbound erweitert.

Amazon Luna hat seinen Electronic Arts (EA) Katalog mit der Ankunft von EA SPORTS FC 25 erweitert. Need for Speed Unbound gesellt sich ebenfalls zum wachsenden EA-Angebot auf Luna, das die Fan-Favoriten Dead Space, Star Wars Jedi: Fallen Order und Star Wars Jedi: Survivor, die alle über die Cloud spielbar sind, ohne dass Downloads, Installationen oder High-End-Hardware erforderlich sind.

EA SPORTS FC 25 ist der neueste Teil der erfolgreichen EA-Fußballserie, der mit über 19.000 vollständig lizenzierten Spielern, 700+ Vereine und über 30 Ligen auf der ganzen Welt eine unvergleichliche Authentizität bietet. Ebenfalls in der Luna-Reihe vertreten ist Need for Speed Unbound, der neueste Teil der kultigen Straßenrennserie von EA. Mit seinem kühnen visuellen Stil, den von Graffiti inspirierten Effekten und der überbordenden Straßenrennen-Energie bringt Unbound einen unverwechselbaren Stil in die Need for Speed-Serie.

Mehr über EA SPORTS FC™ 25, Need for Speed™ Unbound und andere beliebte Titel, die heute auf Luna erhältlich sind, gibt es auf About Amazon.