Amazon Luna: Streicht Käufe und Abos – große Änderungen ab sofort aktiv

Amazon Luna stellt sein Geschäftsmodell um und entfernt Käufe, Drittanbieter-Stores sowie externe Abonnements.

Amazon nimmt umfassende Änderungen an seinem Cloud-Gaming-Dienst Amazon Luna vor und stellt zentrale Funktionen des Angebots ein.

Ab dem 10. April 2026 werden weder Einzelkäufe noch Drittanbieter-Stores oder externe Abonnements über die Plattform angeboten. Damit verabschiedet sich Luna von seinem bisherigen Modell, bei dem Spieler Spiele direkt kaufen oder zusätzliche Dienste integrieren konnten.

Besonders betroffen sind zuvor gekaufte Titel. Diese bleiben noch bis zum 10. Juni 2026 spielbar, bevor sie vollständig aus dem Dienst entfernt werden. Nutzer behalten jedoch weiterhin Zugriff auf ihre Spiele über die jeweiligen externen Plattformen, sofern diese beim Kauf verknüpft waren.

Auch das sogenannte „Bring Your Own Library“-Feature wird eingestellt. Spiele, die über externe Dienste wie EA, GOG oder Ubisoft in Luna genutzt wurden, sind ab Anfang Juni nicht mehr über den Cloud-Service spielbar.

Darüber hinaus werden Abonnements wie Ubisoft+ oder Jackbox Games, die direkt über Luna abgeschlossen wurden, beendet. Aktive Abos laufen noch bis zum Ende ihres aktuellen Abrechnungszeitraums und werden anschließend automatisch gekündigt.

Mit diesen Änderungen richtet Amazon Luna seinen Fokus stärker auf Inhalte innerhalb des eigenen Ökosystems aus, insbesondere im Zusammenspiel mit Prime-Mitgliedschaften. Ziel ist es, den Zugang zu Spielen zu vereinfachen und das Angebot stärker zu bündeln.

Spieler haben zudem die Möglichkeit, ihre Speicherstände herunterzuladen. Diese stehen bis zu 90 Tage nach dem 10. Juni 2026 zur Verfügung, wobei die Kompatibilität mit anderen Plattformen vom jeweiligen Spiel abhängt.

Die Umstellung markiert einen deutlichen Strategiewechsel für Amazon Luna und verändert grundlegend, wie Inhalte künftig über den Dienst bereitgestellt werden.