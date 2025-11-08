Amazon Luna: Verbessertes Cloud Gaming für Prime-Mitglieder

Die Prime-Mitgliedschaft ist eine All-in-One-Mitgliedschaft, die Ersparnisse, Komfort und Unterhaltung bietet. Mit Luna können Prime-Mitglieder eine sich ständig weiterentwickelnde Bibliothek mit mehr als 50 Spielen genießen, überall wo die Luna-Cloud verfügbar ist, sowie eine monatlich wechselnde Sammlung kostenloser PC-Spiele zum Herunterladen.

Das neu gestaltete Amazon Luna verbessert das Cloud-Gaming für Prime-Mitglieder und macht Spieleabende einfacher, geselliger und unterhaltsamer denn je. Keine Konsole? Kein Problem! Luna kann auf dem Fire TV, Smart-TV, Tablet, Smartphone oder PC gestartet werden und Mitglieder tauchen direkt in die Action ein.

Die neu gestaltete Luna führt GameNight ein, eine Reihe von Partyspielen für das Wohnzimmer, bei denen die Smartphones der Spieler als Controller dienen. Mit Amazon-Originaltiteln wie Courtroom Chaos: Starring Snoop Dogg, sowie angepassten Versionen von Klassikern wie Angry Birds Flock Party, Taboo und Clue sorgt Luna für Spieleabende voller Lachen, Kreativität und Familienspaß – alles inklusive mit Prime.

Aber das ist noch nicht alles! Für diejenigen, die noch tiefer eintauchen möchten, steht Prime-Mitgliedern eine noch umfangreichere Spielebibliothek zur Verfügung, darunter beliebte Blockbuster, Klassiker und Indie-Favoriten wie Hogwarts Legacy, Indiana Jones and the Great Circle, Dave the Diver, Farming Simulator 22 und SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated. Mit dem brandneuen Luna macht Amazon es einfacher denn je, zu spielen, sich zu verbinden und unvergessliche Gaming-Momente mit Freunden und Familie zu teilen.

Amazon Luna Cloud Delivery ist derzeit in den USA, Großbritannien, Kanada, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Österreich, den Niederlanden, Polen, Schweden, Portugal, Belgien und Luxemburg verfügbar. Über Luna können Prime-Mitglieder jedoch weiterhin jeden Monat kostenlose PC-Spiele genießen, wo immer Prime verfügbar ist. Dies gilt auch für Märkte, in denen Luna Cloud-Spiele noch nicht verfügbar sind.