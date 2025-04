Amazon: Angebot zur Übernahme von Tiktok in den USA

Autor:, in / Amazon

Amazon hat ein Angebot zur Übernahme der Social-Media-Plattform Tiktok in den UA gemacht.

Der Onlinehändler Amazon hat laut einem Bericht der New York Times ein Angebot zum Kauf von Tiktok in den USA abgegeben. Der Plattform droht in den USA weiterhin ein Verbot, obwohl Präsident Trump eine Verlängerung bis zu einem Shutdown einräumte.

Laut New York Times wird das Angebot von Amazon nicht ernst genommen. So schreibt man, dass die „Parteien, die an den Gesprächen beteiligt waren, Amazons Angebot nicht ernst zu nehmen scheinen.“

Der Grund soll in der Art der Unterbreitung des Angebots begründet sein. Angeblich wurde das Angebot in einem Berief an Vizepräsident JD Vance und Handelsminister Howard Lutnick gerichtet.

Wie hoch das Angebot seitens Amazons war, ist nicht bekannt.

Anfang des Jahres bestätigte US-Präsident Trump die Absicht Microsofts, die Social-Media-Plattform TikTok zu übernehmen. Auch Bobby Kotick und die Eigentümer der Plattform Kick.com sollen in den letzten Monaten einen Kauf unternommen haben.