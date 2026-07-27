Amazon: Macht Prime Video zur Gaming-App – diese Spiele könnt ihr direkt streamen

Amazon integriert Luna direkt in Prime Video und macht Cloud-Gaming damit ohne separate App für Prime-Mitglieder zugänglich.

Filme, Serien und jetzt auch Spiele: Amazon Luna wird direkt in die Prime Video-App integriert. Prime-Mitglieder können unterstützte Spiele damit künftig über dieselbe Anwendung entdecken und starten, über die sie bereits Filme, Serien und Sportinhalte ansehen.

Die Einführung hat am 23. Juli 2026 auf Fire-TV-Geräten in den USA und Großbritannien begonnen. Weitere Geräte und Länder sollen in den kommenden Monaten folgen.

Eine separate Luna-App ist für die Nutzung über Prime Video damit nicht mehr notwendig.

Neuer Games-Bereich in Prime Video

Amazon ergänzt Prime Video um einen eigenen Games-Tab. Dort können Nutzer die verfügbaren Spiele durchsuchen und einen Titel anschließend direkt über die App starten.

Das eigentliche Spiel läuft weiterhin über Cloud-Streaming. Zur Steuerung kann entweder ein kompatibler Controller oder das Smartphone verwendet werden.

Jeff Gattis, General Manager of Gaming bei Amazon, sieht in der Integration vor allem eine Möglichkeit, Luna für bestehende Prime-Mitglieder sichtbarer zu machen.

Viele Abonnenten wüssten möglicherweise gar nicht, dass sie über ihre Prime-Mitgliedschaft bereits Zugriff auf Spiele haben. Durch die Platzierung innerhalb von Prime Video sollen Nutzer deshalb natürlicher auf das Gaming-Angebot aufmerksam werden.

„Sie klicken darauf und sind drin. Das bedeutet weniger Zeit mit Suchen und mehr Zeit mit Spielen.“

Diese Spiele sind über Amazon Luna verfügbar

Das reguläre Luna-Angebot ist Bestandteil einer Prime-Mitgliedschaft und bietet eine wechselnde Auswahl an Spielen, die über unterstützte Geräte gestreamt werden können.

Aktuell gehören unter anderem folgende Titel zum Angebot:

Hinzu kommt Game Night, das auf gemeinsame Multiplayer-Partien ausgelegt ist und Smartphones als Controller einsetzt. Dazu gehören beispielsweise Jackbox Party Pack 8, The Game of Life 2, Who Wants to Be a Millionaire, Tetris Effect: Connected und Cluedo.

Amazon senkt mit der Integration eine der bisherigen Hürden für Luna erheblich. Statt einen separaten Cloud-Gaming-Dienst aufrufen zu müssen, tauchen Spiele künftig dort auf, wo Millionen Prime-Nutzer bereits ihre Unterhaltungsinhalte konsumieren.

Nach dem Start in den USA und Großbritannien soll die Luna-Integration in Prime Video in den kommenden Monaten auf weitere Märkte und Geräte ausgeweitet werden.