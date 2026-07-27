Amazon: Macht Prime Video zur Gaming-App – diese Spiele könnt ihr direkt streamen

Filme, Serien und jetzt auch Spiele: Amazon Luna wird direkt in die Prime Video-App integriert. Prime-Mitglieder können unterstützte Spiele damit künftig über dieselbe Anwendung entdecken und starten, über die sie bereits Filme, Serien und Sportinhalte ansehen.
Die Einführung hat am 23. Juli 2026 auf Fire-TV-Geräten in den USA und Großbritannien begonnen. Weitere Geräte und Länder sollen in den kommenden Monaten folgen.
Eine separate Luna-App ist für die Nutzung über Prime Video damit nicht mehr notwendig.
Neuer Games-Bereich in Prime Video
Amazon ergänzt Prime Video um einen eigenen Games-Tab. Dort können Nutzer die verfügbaren Spiele durchsuchen und einen Titel anschließend direkt über die App starten.
Das eigentliche Spiel läuft weiterhin über Cloud-Streaming. Zur Steuerung kann entweder ein kompatibler Controller oder das Smartphone verwendet werden.
Jeff Gattis, General Manager of Gaming bei Amazon, sieht in der Integration vor allem eine Möglichkeit, Luna für bestehende Prime-Mitglieder sichtbarer zu machen.
Viele Abonnenten wüssten möglicherweise gar nicht, dass sie über ihre Prime-Mitgliedschaft bereits Zugriff auf Spiele haben. Durch die Platzierung innerhalb von Prime Video sollen Nutzer deshalb natürlicher auf das Gaming-Angebot aufmerksam werden.
„Sie klicken darauf und sind drin. Das bedeutet weniger Zeit mit Suchen und mehr Zeit mit Spielen.“
Diese Spiele sind über Amazon Luna verfügbar
Das reguläre Luna-Angebot ist Bestandteil einer Prime-Mitgliedschaft und bietet eine wechselnde Auswahl an Spielen, die über unterstützte Geräte gestreamt werden können.
Aktuell gehören unter anderem folgende Titel zum Angebot:
- Indiana Jones und der Große Kreis
- Death Stranding Director’s Cut
- Dispatch
- Alan Wake 2
- Fortnite
- LEGO Star Wars: The Complete Saga
- SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated
Hinzu kommt Game Night, das auf gemeinsame Multiplayer-Partien ausgelegt ist und Smartphones als Controller einsetzt. Dazu gehören beispielsweise Jackbox Party Pack 8, The Game of Life 2, Who Wants to Be a Millionaire, Tetris Effect: Connected und Cluedo.
Amazon senkt mit der Integration eine der bisherigen Hürden für Luna erheblich. Statt einen separaten Cloud-Gaming-Dienst aufrufen zu müssen, tauchen Spiele künftig dort auf, wo Millionen Prime-Nutzer bereits ihre Unterhaltungsinhalte konsumieren.
Nach dem Start in den USA und Großbritannien soll die Luna-Integration in Prime Video in den kommenden Monaten auf weitere Märkte und Geräte ausgeweitet werden.
11 Kommentare AddedMitdiskutieren
Sehr gute Änderung, das war vorher zu umständlich.
Oh, mal schauen, wann wir dran sind.
Luna noch nie benützt.
da wird wohl Prime demnächst auch wieder teurer, bin gespannt.
Das kann gut sein, aber das hier sind ja keine neuen Inhalte. Sie machen nur den Zugang einfacher. Bisher musste man auf der Xbox Luna z. B. im Browser starten. Wenn es bald in der App geht, ist das eine Hürde weniger, es zu nutzen. Und Konsolen ohne Browser können es dann auch endlich nutzen.
Brauche ich persönlich nicht. ich wünschte man könnte bei Prime Zeugs abwählen.
Prime Music und das Luna ist für mich ziemlicher Mist.^^
super Idee 👍😃 Hätten sie tatsächlich schon eher machen sollen. Viele wussten tatsächlich nichts über die Möglichkeit mit ihrem Prime Abo auch Videospiele spielen zu können
nun denn, Feuer frei für Werbung ohne Ende in, vor und während Videospiele 🤠
Ich nutze Prime Video nur für Filme und Serien
Persönlich fände ich die beiden getrennt besser. Bei Amazon muss man bei Updates eher vorsichtig sein, die letzten sogenannten Verbesserungen haben meiner Meinung nach nichts verbessert. Seit den letzten Updates haben sich die PrimeVideo App und das Aamazon OS immer weiter verschlechtert. Vorher hatte man zum Beispiel auf der Startseite des Amazon Gerätes separat Filme und Spiele gelistet. Man konnte darüber auch direkt alles starten oder sich mal eine Trailer anschauen. Jetzt geht die PrimeVideo App auf und man muss den Film wieder erneut suchen, man sieht dann auch nicht mehr ob der Film wo anders verfügbar ist. Als das neu war, habe ich mir schon mal einen Film geliehen, obwohl der auf Netflix vorhanden war, wofür ich ein Abo hatte. Mein Tablet hat vor längerem den Show Modus einfach mal weggepatcht bekommen und mein Echo Show zeigt nun Werbung an, Alexa braucht man auch nicht mehr zu fragen was los ist. Ältere Fire TVs werden so lange gepatcht bis sie träge werden und keinen Speicher mehr frei haben. Mal gespannt was diesmal kommt. Immer wenn Amaon softwäretechnisch etwas verbessern will, wird es gefühlt schlechter oder umständlicher. Hoffentlich wird das dann nicht schon wieder so.
habe Prime aber Luna habe ich auch noch nie genutzt 🤔