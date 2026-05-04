Amazon: Prime Day 2026 startet im Juni – Amazon kündigt weltweite Rabattaktion an

Amazon Prime Day 2026 kehrt im Juni mit globalen Angeboten zurück.

Amazon Prime Day 2026 wird im Juni 2026 erneut stattfinden und bringt für Mitglieder des Amazon Prime-Programms umfangreiche Rabattaktionen in insgesamt 26 Ländern.

Im Mittelpunkt der Aktion stehen Preisnachlässe in zahlreichen Kategorien, darunter Elektronik, Beauty-Produkte, Mode, Haushaltswaren sowie Lebensmittel und alltägliche Verbrauchsartikel.

Amazon bewirbt das Event erneut als eines der wichtigsten Shopping-Highlights des Jahres, bei dem auch trendige Produkte, Creator-Favoriten und exklusive Angebote für Prime-Mitglieder im Fokus stehen.

Zusätzlich sollen Kunden von schnellen Lieferoptionen profitieren, wodurch sich das Event auch für größere Einkäufe wie etwa Back-to-School-Shopping im Sommer eignet.