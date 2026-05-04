Amazon: Prime Day 2026 startet im Juni – Amazon kündigt weltweite Rabattaktion an

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Image: Amazon

Amazon Prime Day 2026 kehrt im Juni mit globalen Angeboten zurück.

Amazon Prime Day 2026 wird im Juni 2026 erneut stattfinden und bringt für Mitglieder des Amazon Prime-Programms umfangreiche Rabattaktionen in insgesamt 26 Ländern.

Im Mittelpunkt der Aktion stehen Preisnachlässe in zahlreichen Kategorien, darunter Elektronik, Beauty-Produkte, Mode, Haushaltswaren sowie Lebensmittel und alltägliche Verbrauchsartikel.

Amazon bewirbt das Event erneut als eines der wichtigsten Shopping-Highlights des Jahres, bei dem auch trendige Produkte, Creator-Favoriten und exklusive Angebote für Prime-Mitglieder im Fokus stehen.

Zusätzlich sollen Kunden von schnellen Lieferoptionen profitieren, wodurch sich das Event auch für größere Einkäufe wie etwa Back-to-School-Shopping im Sommer eignet.

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