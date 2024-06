Amazon: Termin zum Prime Day 2024 steht fest

Autor:, in / Amazon

Amazon hat soeben bekannt gegeben, dass dieses Jahr der Prime Day 2024 am 16. und 17. Juli stattfinden wird.

Mitglieder von Amazon Prime können dann bei unzähligen Angeboten reichlich sparen!

Auch wir von XboxDynasty werden für euch die zahlreichen Angebote im Auge behalten und euch bestmöglich über sämtliche Sonderangebote informieren. Falls auch ihr über einen Mega-Deal stolpern solltet, dann nutzt gerne unser Kontaktformular und sendet uns einen Deal-Vorschlag.

Was könntet ihr neben Xbox-Spielen etc. noch gebrauchen? Worauf sollen wir besonders achten? TV-Geräte? Soundbars? Postet eure Wünsche gerne in den Kommentaren.