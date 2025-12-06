Amazon: Tomb Raider TV-Serie soll Marke neu erfinden

Im Zuge der kommenden Live-Action-Serie von Amazon soll sich die gesamte Tomb Raider-Marke neu erfinden.

Im Januar 2026 sollen die Dreharbeiten zu einer Tomb Raider Live-Action-Serie von den Amazon MGM Studios, Story Kitchen und Crystal Dynamics starten. Sophie Turner (Game of Thrones) übernimmt die prestigeträchtige Rolle als Abenteurerin Lara Croft.

Emmy-Preisträgerin Phoebe Waller-Bridge (Fleabag) ist für die Leitung zuständig, Jonathan Van Tulleken (Shogun) agiert als Director und Executive Producer, Chad Hodge (Good Behavior) als Executive Producer and Co-Showrunner.

Obwohl bis jetzt nicht allzu viel zur Handlung der TV-Serie bekannt ist, scheint diese nicht geringe Auswirkungen auf die gesamte Tomb Raider-Marke zu haben.

So ist auf der Webseite von Story Kitchen zu lesen, die TV-Adaption solle „die Marke in großem Stil neu erfinden“ sowie „die Live-Action-Fernsehserie und die Videospiele zu einem einheitlichen Storytelling-Universum verbinden“.