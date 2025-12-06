Amazon: Tomb Raider TV-Serie soll Marke neu erfinden

104 Autor: , in News / Amazon
Übersicht
Image: Amazon

Im Zuge der kommenden Live-Action-Serie von Amazon soll sich die gesamte Tomb Raider-Marke neu erfinden.

Im Januar 2026 sollen die Dreharbeiten zu einer Tomb Raider Live-Action-Serie von den Amazon MGM Studios, Story Kitchen und Crystal Dynamics starten. Sophie Turner (Game of Thrones) übernimmt die prestigeträchtige Rolle als Abenteurerin Lara Croft.

Emmy-Preisträgerin Phoebe Waller-Bridge (Fleabag) ist für die Leitung zuständig, Jonathan Van Tulleken (Shogun) agiert als Director und Executive Producer, Chad Hodge (Good Behavior) als Executive Producer and Co-Showrunner.

Obwohl bis jetzt nicht allzu viel zur Handlung der TV-Serie bekannt ist, scheint diese nicht geringe Auswirkungen auf die gesamte Tomb Raider-Marke zu haben.

So ist auf der Webseite von Story Kitchen zu lesen, die TV-Adaption solle „die Marke in großem Stil neu erfinden“ sowie „die Live-Action-Fernsehserie und die Videospiele zu einem einheitlichen Storytelling-Universum verbinden“.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Amazon

104 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  2. Hey Iceman 840165 XP Xboxdynasty All Star Gold | 06.12.2025 - 23:52 Uhr

    Mal schauen Herr der Ringe war für mich ein Reinfall aber Fallout war gut.

    0

Hinterlasse eine Antwort