Amazon: Warhammer 40K-Serie mit Henry Cavill geplant

Laut einem neuen Bericht von The Hollywood Reporter könnte Warhammer 40K schon bald als Amazon-Serie durchstarten. Als Hauptdarsteller ist Henry Cavill eingeplant, der vielen als ehemaliger Geralt von Riva und Superman-Darsteller bekannt sein dürfte.

Nach monatelangen Verhandlungen gelang es Amazon, die Konkurrenz auszustechen und sich die Rechte an dem von Games Workshop produzierten Spiel zu sichern. Wer die Autoren und Showrunner der Serie sein werden, ist noch nicht bekannt.

Die Produktion soll von Vertigo Entertainment, Henry Cavill, den beiden GAW-Mitarbeitern Andy Smillie und Max Bottrill sowie den Amazon Studios übernommen werden.

„Das sind großartige Neuigkeiten und wir sind absolut begeistert; wir arbeiten mit einem fantastischen Triumvirat in Henry, Vertigo und Amazon zusammen. Henrys bekannte Liebe zu Warhammer 40.000 – und seine Leidenschaft als Weltenbauer und Geschichtenerzähler – wird uns allen in den kommenden Jahren von großem Nutzen sein. Endlich wird Warhammer so auf den Bildschirm kommen, wie es sich die Fans erhofft haben und wie sie es verdient haben. Das sind aufregende Zeiten“, so Andy Smillie, Creative Director von GAW.