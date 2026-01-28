Amazon: Weitere 16.000 Stellen gestrichen – zweiter Mega‑Abbau in nur drei Monaten

Amazon kündigt nach dem Abbau von 14.000 Stellen im Oktober nun weitere 16.000 Entlassungen an.

Bei Amazon steht die nächste große Entlassungswelle an. Das Unternehmen bestätigte, dass 16.000 weitere Arbeitsplätze gestrichen werden.

Diese Entscheidung folgt nur wenige Monate nach dem Abbau von 14.000 Stellen im Oktober, wodurch der Konzern innerhalb kurzer Zeit zwei massive Einschnitte vornimmt.

In einem Schreiben an die Belegschaft erklärte Beth Galetti, Senior Vice President für People Experience and Technology, dass die Maßnahme Teil eines umfassenden Restrukturierungsprozesses sei.

Laut ihrer Darstellung sollen die Kürzungen dazu dienen, interne Strukturen zu vereinfachen, Verantwortlichkeiten klarer zu verteilen und bürokratische Hürden abzubauen. Mehrere Bereiche des Unternehmens hätten ihre Neuausrichtung noch nicht abgeschlossen, weshalb ein weiterer Stellenabbau notwendig geworden sei.

Die Mitteilung beschreibt einen fortlaufenden Prozess, der darauf abzielt, die Organisation effizienter aufzustellen. Für die betroffenen Teams bedeutet dies eine erneute Phase der Unsicherheit, während Amazon seine internen Abläufe weiter anpasst und die nächsten Schritte der Restrukturierung vorbereitet.