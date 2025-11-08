Amazon: Zahlreiche Spiele gratis für Prime-Mitglieder

Prime Gaming hat wieder einige interessante Spiele gratis für alle Prime-Mitglieder im Angebot.

Luna bietet Prime-Mitgliedern im November mehrere zusätzliche Titel an, wobei die ersten Spiele ab heute verfügbar sind!

Das Angebot dieses Monats umfasst das adrenalingeladene Survival-Spiel World War Z und das gefährliche Erkundungsspiel Rise of the Tomb Raider. Auf luna.amazon.com gibt es die gesamte verfügbare Bibliothek!

Cloud:

Jetzt Verfügbar Rise of the Tomb Raider – In Rise of the Tomb Raider wird Lara Croft mehr als nur eine Überlebenskünstlerin, als sie sich auf ihre erste Grabräuber-Expedition in die gefährlichsten und abgelegensten Regionen Sibiriens begibt.

– In Rise of the Tomb Raider wird Lara Croft mehr als nur eine Überlebenskünstlerin, als sie sich auf ihre erste Grabräuber-Expedition in die gefährlichsten und abgelegensten Regionen Sibiriens begibt. Jetzt Verfügbar Two Point Hospital – BAUE, HEILE und VERBESSERE! Entwirf beeindruckende Krankenhäuser, richte sie nach deinen Vorstellungen ein, heile ungewöhnliche Krankheiten und manage schwierige Mitarbeiter, während du deine aufstrebende Gesundheitsorganisation in Two Point County ausbaust.

– BAUE, HEILE und VERBESSERE! Entwirf beeindruckende Krankenhäuser, richte sie nach deinen Vorstellungen ein, heile ungewöhnliche Krankheiten und manage schwierige Mitarbeiter, während du deine aufstrebende Gesundheitsorganisation in Two Point County ausbaust. Jetzt Verfügbar Bus Simulator 21 Next Stop – Bus Simulator 21 Next Stop bietet mit 30 offiziell lizenzierten Bussen die umfangreichste Busflotte in der Geschichte der Serie. Fahre allein oder mit Freunden auf zwei völlig unterschiedlichen Karten. Spiele mit erweiterten Management-Elementen oder genieße einfach deine Zeit auf der Straße.

– Bus Simulator 21 Next Stop bietet mit 30 offiziell lizenzierten Bussen die umfangreichste Busflotte in der Geschichte der Serie. Fahre allein oder mit Freunden auf zwei völlig unterschiedlichen Karten. Spiele mit erweiterten Management-Elementen oder genieße einfach deine Zeit auf der Straße. Jetzt Verfügbar World War Z – World War Z ist ein spannender Koop-Third-Person-Shooter für bis zu 4 Spieler, in dem Hunderte von Zombies auftreten und der sich auf rasante, grausam spektakuläre Action konzentriert.

PC

Jetzt Verfügbar New Tales from the Borderlands [Epic Games Store] – Entscheide über das Schicksal der selbstlosen Wissenschaftlerin Anu, ihres ehrgeizigen, gewieften Bruders Octavio und der wilden, Frozen-Yogurt-verkaufenden Fran. Kämpfe und trickse dich durch fünf spannende Kapitel!

– Entscheide über das Schicksal der selbstlosen Wissenschaftlerin Anu, ihres ehrgeizigen, gewieften Bruders Octavio und der wilden, Frozen-Yogurt-verkaufenden Fran. Kämpfe und trickse dich durch fünf spannende Kapitel! Jetzt Verfügbar Dungeons & Dragons: Dark Sun Series [GOG Code] – Entfessle deine Fantasie in einer riesigen, wilden Welt, die von der Sonne verbrannt und vom Wind zerfurcht ist. Diese Serie enthält die strahlenden Klassiker Dark Sun: Shattered Lands und Dark Sun: Wake of the Ravager.

– Entfessle deine Fantasie in einer riesigen, wilden Welt, die von der Sonne verbrannt und vom Wind zerfurcht ist. Diese Serie enthält die strahlenden Klassiker Dark Sun: Shattered Lands und Dark Sun: Wake of the Ravager. Jetzt Verfügbar Gas Station Simulator [Epic Games Store] – Kaufe eine verlassene Tankstelle und bringe sie wieder zu altem Glanz. Renoviere, modernisiere und erweiter das Angebot, um den Anforderungen deiner Kunden gerecht zu werden.

– Kaufe eine verlassene Tankstelle und bringe sie wieder zu altem Glanz. Renoviere, modernisiere und erweiter das Angebot, um den Anforderungen deiner Kunden gerecht zu werden. Jetzt Verfügbar Lovecraft’s Untold Stories [Epic Games Store] – Lovecraft’s Untold Stories ist ein Action-Rogue-Lite mit RPG-Elementen. Erkunde zufällig generierte Levels, die auf Lovecrafts Geschichten basieren, bekämpfe Kultisten und Monster aus dem Mythos, verbessere deine Ausrüstung, löse Rätsel und finde heraus, wie du die Great Old Ones besiegen kannst.

– Lovecraft’s Untold Stories ist ein Action-Rogue-Lite mit RPG-Elementen. Erkunde zufällig generierte Levels, die auf Lovecrafts Geschichten basieren, bekämpfe Kultisten und Monster aus dem Mythos, verbessere deine Ausrüstung, löse Rätsel und finde heraus, wie du die Great Old Ones besiegen kannst. 13. November Another World: 20th Anniversary Edition [GOG Code] – Another World™ erzählt die Geschichte von Lester Knight Chaykin, einem jungen Wissenschaftler, der durch ein fehlgeschlagenes nukleares Experiment durch Raum und Zeit geschleudert wird. In einer fremden und unwirtlichen Welt musst du den zahlreichen außerirdischen Monstern ausweichen, sie überlisten und besiegen, während du in einer Umgebung überlebst, die genauso tödlich ist wie deine Feinde. Nur eine perfekte Mischung aus Logik und Geschicklichkeit wird dich an den tödlichen Hindernissen vorbeibringen, die auf dich warten.

– Another World™ erzählt die Geschichte von Lester Knight Chaykin, einem jungen Wissenschaftler, der durch ein fehlgeschlagenes nukleares Experiment durch Raum und Zeit geschleudert wird. In einer fremden und unwirtlichen Welt musst du den zahlreichen außerirdischen Monstern ausweichen, sie überlisten und besiegen, während du in einer Umgebung überlebst, die genauso tödlich ist wie deine Feinde. Nur eine perfekte Mischung aus Logik und Geschicklichkeit wird dich an den tödlichen Hindernissen vorbeibringen, die auf dich warten. 13. November Fallout 76 [PC via Microsoft Games Store] – Fünfundzwanzig Jahre nach dem Bombenabwurf tauchen du und deine Mitbewohner des Vault – ausgewählt aus den Besten und Klügsten der Nation – am Tag der Rückeroberung 2102 im postnuklearen Amerika auf. Du spielst alleine oder schließt dich mit anderen zusammen, um die Ödnis zu erkunden, Quests zu absolvieren, zu bauen und die größten Bedrohungen zu besiegen. Wichtig : Das Fallout 76-Angebot ist nur in Amazon Luna-Regionen verfügbar, in denen das Spiel auch über den Microsoft Store angeboten wird. Amazon Luna-Angebote können je nach Region variieren. Weitere Informationen gibt es unter luna.amazon.com.

– Fünfundzwanzig Jahre nach dem Bombenabwurf tauchen du und deine Mitbewohner des Vault – ausgewählt aus den Besten und Klügsten der Nation – am Tag der Rückeroberung 2102 im postnuklearen Amerika auf. Du spielst alleine oder schließt dich mit anderen zusammen, um die Ödnis zu erkunden, Quests zu absolvieren, zu bauen und die größten Bedrohungen zu besiegen. 13. November Fort Solis [GOG Code] – Als Reaktion auf einen ungewöhnlichen Alarmruf aus einer abgelegenen Bergbaubasis kommt Jack im dunklen und verlassenen Fort Solis an. Da Sturmwarnungen unmittelbar bevorstehen, begibt er sich ins Innere, um verzweifelt Kontakt aufzunehmen. Im Laufe der Nacht eskalieren die Ereignisse, geraten außer Kontrolle und das Geheimnis um das Schicksal der Besatzung beginnt sich zu lüften. Der Sturm nähert sich und schränkt Jacks Fluchtmöglichkeiten ein, während er versucht, bis zum Morgengrauen durchzuhalten.

– Als Reaktion auf einen ungewöhnlichen Alarmruf aus einer abgelegenen Bergbaubasis kommt Jack im dunklen und verlassenen Fort Solis an. Da Sturmwarnungen unmittelbar bevorstehen, begibt er sich ins Innere, um verzweifelt Kontakt aufzunehmen. Im Laufe der Nacht eskalieren die Ereignisse, geraten außer Kontrolle und das Geheimnis um das Schicksal der Besatzung beginnt sich zu lüften. Der Sturm nähert sich und schränkt Jacks Fluchtmöglichkeiten ein, während er versucht, bis zum Morgengrauen durchzuhalten. 13. November Dark City: Kyiv Collector’s Edition [Amazon Games App] – Als die Ermittlungen wegen eines mutmaßlichen spiritistischen Betrugs ergebnislos bleiben, kommen Ereignisse ans Licht, die eine viel dunklere und komplexere Schattenseite der magischen Stadt Kiew offenbaren. Du schlüpfst in die Rolle eines renommierten Detektivs in einer Stadt voller Geheimnisse, paranormaler Ereignisse und Misstrauen und versuchst herauszufinden, wem du unter deinen Freunden und den Einheimischen vertrauen kannst.

– Als die Ermittlungen wegen eines mutmaßlichen spiritistischen Betrugs ergebnislos bleiben, kommen Ereignisse ans Licht, die eine viel dunklere und komplexere Schattenseite der magischen Stadt Kiew offenbaren. Du schlüpfst in die Rolle eines renommierten Detektivs in einer Stadt voller Geheimnisse, paranormaler Ereignisse und Misstrauen und versuchst herauszufinden, wem du unter deinen Freunden und den Einheimischen vertrauen kannst. 20. November PlateUp! [Epic Games Store] – Koche und serviere deine Gerichte, gestalte und dekoriere deine Restaurants und erweitere dein kulinarisches Reich mit neuen Freischaltungen, Fähigkeiten und Gerichten an zufällig generierten Orten. Klassische Kochaction mit permanentem Roguelite-Fortschritt. Stelle deine Freunde ein – oder mach alles selbst!

– Koche und serviere deine Gerichte, gestalte und dekoriere deine Restaurants und erweitere dein kulinarisches Reich mit neuen Freischaltungen, Fähigkeiten und Gerichten an zufällig generierten Orten. Klassische Kochaction mit permanentem Roguelite-Fortschritt. Stelle deine Freunde ein – oder mach alles selbst! 20. November Dungeons & Dragons: Krynn Series [GOG Code] – Stelle eine Gruppe aus furchterregenden Kriegern, weisen Klerikern und flinken Dieben zusammen und begib dich mit ihnen auf drei Abenteuer. Führe deine Gruppe durch ein dunkles Netz aus Intrigen und Kämpfen, in dem Drachen, Drakonier und andere unaussprechliche Schrecken lauern.

– Stelle eine Gruppe aus furchterregenden Kriegern, weisen Klerikern und flinken Dieben zusammen und begib dich mit ihnen auf drei Abenteuer. Führe deine Gruppe durch ein dunkles Netz aus Intrigen und Kämpfen, in dem Drachen, Drakonier und andere unaussprechliche Schrecken lauern. 20. November Dream Tactics [GOG Code] – Bereite deine Decks vor, wähle deine Gruppe aus und mach dich bereit für den Kampf! Dream Tactics ist eine Innovation im Bereich der taktischen Rollenspiele und bietet umfangreiche Charakteranpassungsmöglichkeiten, strategische Kämpfe und taktische Kartenkombinationen, die es zu entdecken gilt.

– Bereite deine Decks vor, wähle deine Gruppe aus und mach dich bereit für den Kampf! Dream Tactics ist eine Innovation im Bereich der taktischen Rollenspiele und bietet umfangreiche Charakteranpassungsmöglichkeiten, strategische Kämpfe und taktische Kartenkombinationen, die es zu entdecken gilt. 26. November Big Adventure: Trip to Europe 6 Collector’s Edition [Legacy Games Code] – Trip to Europe 6 bietet eine spannende Weihnachtsreise durch die verschneiten Länder Europas. Im Spiel kannst du versteckte Objekte an historischen Orten in Europa und Skandinavien finden, spannende Minispiele spielen und Souvenirs sammeln.

– Trip to Europe 6 bietet eine spannende Weihnachtsreise durch die verschneiten Länder Europas. Im Spiel kannst du versteckte Objekte an historischen Orten in Europa und Skandinavien finden, spannende Minispiele spielen und Souvenirs sammeln. 26. November Gunslugs [GOG Code] – Die Welt steht am Rande des Chaos, und nur die Gunslugs stehen zwischen Ordnung und totaler Zerstörung! Die böse Black Duck Army hat ihre Streitkräfte losgeschickt, bewaffnet mit Hightech-Waffen und einer Legion unerbittlicher Fußsoldaten.