Ambulance Life: A Paramedic Simulator: Neuer Gameplay-Trailer veröffentlicht

Ambulance Life: A Paramedic Simulator zeigt sich in einem neuen Gameplay-Video.

NACON und Aesir Interactive zeigen in einem neuen Gameplay-Video mehr von Ambulance Life: A Paramedic Simulator. Das Spiel soll Anfang 2025 für Playstation 5, Xbox Series X|S und PC erscheinen.

Ambulance Life: A Paramedic Simulator ist in der offenen Welt von San Pelicano angesiedelt, die von der Stadt San Francisco inspiriert ist. Es wurde vom Studio hinter Police Simulator: Patrol Officers entwickelt und ist das erste Simulationsspiel, das einen vollständigen Einblick in das Leben des Rettungsdienstes bietet.

In Ambulance Life: A Paramedic Simulator zählt jede Sekunde. Als Rettungssanitäter widmen Spielende sich der Aufgabe, Leben zu retten. Von dem Moment an, in dem sie ihre Schicht beginnen, ist die Zeit von entscheidender Bedeutung.

Wenn der Alarm ertönt, müssen sie so schnell wie möglich zu ihrem Krankenwagen kommen, die Sirene einschalten und zum Unfallort gelangen. Spielende müssen ihre Fahrkünste einsetzen, um schnellstmöglich durch die überfüllten Straßen zu navigieren und die beste Route zu finden. Am Unfallort angekommen, analysieren sie die Situation, um genau zu bestimmen, welche Behandlung die einzelnen Opfer benötigen. Sie sprechen mit ihnen, um die Umstände des Unfalls zu verstehen und sie zu beruhigen, führen die verschiedenen erforderlichen Untersuchungen mit den zahlreichen Instrumenten durch, die ihnen zur Verfügung stehen, und stellen eine erste Diagnose.

Anschließend können sie Erste Hilfe leisten und die Trage holen, um das Opfer so schnell wie möglich ins Krankenhaus zu bringen, falls die Schwere der Verletzungen dies erfordert. Nach einer bestimmten Anzahl von Einsätzen werden den Spielenden neue Bereiche zugewiesen, in denen jeweils andere Situationen zu bewältigen sind, und in ihrem Krankenwagen stehen neue Instrumente zur Verfügung.

Im Laufe einer Schicht kann es zu katastrophalen Ereignissen kommen, bei denen Spielende schnell eingreifen müssen. Bei diesen außergewöhnlich schweren Notfällen treffen sie auf eine große Zahl von Verletzten, die schnell und ruhig untersucht werden müssen. Sie müssen dann nach der Schwere ihrer Verletzungen eingeordnet und so viele wie möglich gerettet werden.

Spielende werden mit moralischen Dilemmas konfrontiert, die sich direkt auf die Überlebenschancen der Patient:innen auswirken. Sie müssen die richtigen Entscheidungen treffen, denn manchmal ist es unmöglich, alle zu retten.

Zwei Spielmodi

Ambulance Life: A Paramedic Simulator bietet zwei Spielmodi für jeden Geschmack, egal ob Spielende professionelle Sanitäter oder Neulinge auf der Suche nach Erste-Hilfe-Wissen sind:

Der „klassische“ Modus hilft Spielenden, die richtige Diagnose zu stellen und den Patienten optimal zu versorgen.

Der „Simulations“-Modus bietet überhaupt keine Hilfe – Spielende müssen wie Profis agieren.

Das Spiel hat einen hohen Wiederspielwert und bietet Dutzende von möglichen Szenarien, die von einfachen Unfällen bis hin zu großen Katastrophen von außergewöhnlicher Schwere reichen. Jeder Unfall ist anders, daher sind Anpassung, Schnelligkeit und Effizienz der Schlüssel, um so viele Leben wie möglich zu retten.

Ambulance Life: A Paramedic Simulator wird Anfang 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheinen.