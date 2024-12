Ambulance Life: A Paramedic Simulator: Release-Termin im Februar enthüllt

NACON und Aesir Interactive geben bekannt, dass Ambulance Life: A Paramedic Simulator am 6. Februar 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erhältlich sein wird.

Das neue Spiel der LIFE-Reihe, das die Spielenden den spannenden Alltag des Rettungsdienstes erleben lässt, kann ebenfalls ab heute vorbestellt werden. Außerdem ist ab sofort die kostenlose Demo des Spiels auf Steam verfügbar.

Ambulance Life: A Paramedic Simulator ist in einer offenen Welt angesiedelt, die von der Stadt San Francisco inspiriert ist. Es ist das erste Simulationsspiel, das einen vollständigen Einblick in das Leben eines Rettungssanitäters bietet und wurde von den Machern von Police Simulator: Patrol Officers entwickelt. Ziel des Spiels ist es, so schnell wie möglich am Steuer des eigenen Krankenwagens zum Unfallort zu gelangen.

Dort analysieren Spielende die Situation, legen Prioritäten und Dringlichkeitsstufen für jeden Fall fest, kümmern sich um die Verletzten und leisten Erste Hilfe. Das Spiel bietet einen hohen Wiederspielwert mit Dutzenden von möglichen Szenarien, die von einfachen Unfällen bis hin zu großen Katastrophen von außergewöhnlicher Schwere reichen. Jeder Unfall ist anders, daher sind Flexibilität, Schnelligkeit und Effizienz der Schlüssel, um so viele Leben wie möglich zu retten.

Den Trailer gibt es hier zu sehen:

Ambulance Life: A Paramedic Simulator wird am 06. Februar 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheinen.