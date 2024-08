Ambulance Life: A Paramedic Simulator: Trailer stellt erstes Gameplay vor

NACON und Aesir Interactive stellen heute das Gameplay von Ambulance Life: A Paramedic Simulator vor. Das Studio hinter der beliebten Simulation Police Simulator: Patrol Officers, gibt Spieler die Möglichkeit, den adrenalingeladenen Alltag eines Sanitäters zu erleben.

In Ambulance Life: A Paramedic Simulator finden Spieler heraus, was die täglichen Aufgaben eines Rettungssanitäters sind und erlernen die nötigen Fähigkeiten, um selbst einer zu werden.

Am Steuer des Krankenwagens kommt es darauf an, so schnell wie möglich zum Ort des Unfalls zu fahren. Am Unfallort angekommen muss die Situation eingeschätzt werden, indem Gespräche mit Patienten geführt werden.

Um erste Diagnosen zu stellen und Erste Hilfe zu leisten, müssen verschiedenen Untersuchungen, mit den zahlreichen zur Verfügung stehenden Instrumenten, durchgeführt werden.

Der nächste Schritt besteht darin, die Patienten ins Krankenhaus zu fahren. Dabei muss das Blaulicht eingeschaltet und die Sirene auf volle Lautstärke gestellt werden. Die eigenen Fahrkünste müssen dazu genutzt werden, den Rettungswagen durch die überfüllten Straßen zu navigieren und die beste Route zu finden.

Manchmal kommt es in Ambulance Life zu katastrophalen Notsituationen. In diesen werden Spieler mit vielen Verletzten konfrontiert, die schnell eingeteilt und behandelt werden müssen.

Hierbei zählt jede Sekunde und nicht alle Verletzten können gerettet werden. Die Spielenden werden dabei mit moralischen Dilemmas konfrontiert, die sich direkt auf die Überlebenschancen ihrer Patienten auswirken. Um so viele Leben wie möglich zu retten, muss ein kühler Kopf bewahrt werden.

Ambulance Life: A Paramedic Simulator wird im Herbst 2024 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheinen.