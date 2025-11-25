AMD: AMD-GPUs sollen teurer werden: Steigende Speicherpreise treiben Kosten in die Höhe

Bericht aus Taiwan spricht von mindestens zehn Prozent Aufpreis für kommende AMD-Grafikkarten

Ein neuer Bericht aus Taiwan deutet darauf hin, dass AMD die Preise seiner Grafikkarten anheben wird, um gestiegene Speicherpreise auszugleichen.

Laut Branchenquellen hat der Hersteller seine Partner bereits darüber informiert, dass die gesamte GPU-Produktlinie von einer zweiten Preiserhöhung betroffen sein soll.

Die zunehmenden Kosten für Speicherbausteine sorgen demnach für erheblich höhere Produktionsausgaben, was AMD offenbar direkt an die Partner und damit letztlich an die Kunden weitergeben möchte.

Die Preissteigerung soll bei mindestens zehn Prozent liegen und vor allem neue Produktionschargen sowie kommende Grafikkarten-Generationen betreffen. Bereits ausgelieferte Modelle sind nach aktuellem Stand vermutlich nicht betroffen, doch eine offizielle Bestätigung fehlt.

Der Bericht weist außerdem darauf hin, dass AMD aktuell noch keine Stellungnahme abgegeben hat. Bisher bleibt unklar, wann und in welcher Form die neuen Preise endgültig greifen. Für Nutzer, die ihre Gaming-PCs oder Xbox-ähnliche Windows-Systeme aufrüsten möchten, könnte die Entwicklung jedoch spürbare Auswirkungen haben, da Grafikkarten ein zentraler Kostenfaktor im PC-Gaming bleiben.

Ebenso bleibt die Frage offen, wie sich die Preiserhöhungen auf die kommenden Konsolen wie Xbox Next, PlayStation 6 oder die kürzlich enthüllte Steam Machine auswirken werden.