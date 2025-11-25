AMD: AMD-GPUs sollen teurer werden: Steigende Speicherpreise treiben Kosten in die Höhe

Ein neuer Bericht aus Taiwan deutet darauf hin, dass AMD die Preise seiner Grafikkarten anheben wird, um gestiegene Speicherpreise auszugleichen.
Laut Branchenquellen hat der Hersteller seine Partner bereits darüber informiert, dass die gesamte GPU-Produktlinie von einer zweiten Preiserhöhung betroffen sein soll.
Die zunehmenden Kosten für Speicherbausteine sorgen demnach für erheblich höhere Produktionsausgaben, was AMD offenbar direkt an die Partner und damit letztlich an die Kunden weitergeben möchte.
Die Preissteigerung soll bei mindestens zehn Prozent liegen und vor allem neue Produktionschargen sowie kommende Grafikkarten-Generationen betreffen. Bereits ausgelieferte Modelle sind nach aktuellem Stand vermutlich nicht betroffen, doch eine offizielle Bestätigung fehlt.
Der Bericht weist außerdem darauf hin, dass AMD aktuell noch keine Stellungnahme abgegeben hat. Bisher bleibt unklar, wann und in welcher Form die neuen Preise endgültig greifen. Für Nutzer, die ihre Gaming-PCs oder Xbox-ähnliche Windows-Systeme aufrüsten möchten, könnte die Entwicklung jedoch spürbare Auswirkungen haben, da Grafikkarten ein zentraler Kostenfaktor im PC-Gaming bleiben.
Ebenso bleibt die Frage offen, wie sich die Preiserhöhungen auf die kommenden Konsolen wie Xbox Next, PlayStation 6 oder die kürzlich enthüllte Steam Machine auswirken werden.
Mal schön die Kirche im Dorf lassen. Der Speichermangel ist ja momentan, weil KI-Rechenzentren massiv ausgebaut werden und die Speicherhersteller mit ihren Produktionen und Lieferungen daher in anderen Segmenten (Industrie, Wirtschaft, Behörden, Endkunden) nicht nachkommen.
Dies treibt natürlich die Preise nach oben. Andererseits hats den Effekt, dass das auch von den Herstellern genutzt wird, um Panik zu schüren und den Kunden gesagt wird: „ihr MÜSST JETZT kaufen, sonst explodieren die Preise!“ – Darauf sollte man nicht reinfallen.
AMD-GPU’s gibts nach wie vor zur UVP. Außerdem: auch diese Krise wird wieder enden. Die kann man auch locker aussitzen und gemütlich Kaffee (oder Tee) trinken. Wer sich von der Panik anstecken lässt, ist selbst schuld.
Bis zur Next Gen könnte die Krise schon längst wieder vorbei sein.
Leider hat in den letzten fünf Jahren eine Krise die nächste abgelöst…
Oder vielleicht auch nicht.
Es betrifft ja nicht den Mangel an vorhandenen Sachen sondern im allgemeinen.
Bedeutet eben auch das die Produktion über einen längeren Zeitraum ausgelastet ist.
Angeblich ist ja es ja so das du bei heutiger Bestellung bereits über 2 Jahre drauf warten musst.
Das wird sich irgendwann legen, aber es ist ja nicht so als würde das von heute auf morgen wieder normal sein.
Bei 2 Jahren Lieferzeit ist unter 4 Jahren mit einer Normalisierung nicht wirklich zu rechnen.
Gleiches gilt such für dein „kostet wie immer“ Argument. Das sind Sachen die bereits auf Lager sind bzw noch zu den alten Konditionen eingekauft wurden. Den einen wirds früher treffen. Den anderen später, aber betroffen werden alle davon sein solange die gleiche Nachfrage existiert.
Und wenn die Industrie nichts bekommt nimmt sie auch den Verbrauchermarkt und baut eben um.
Schaut man sich RAM-Riegel Preise an dann ist seit Anfang des Jahres mit teilweise deutlich über 50% Aufschlag man noch gut dabei.
Hoffentlich ist dieser Ki hunger endlich mal gesättigt.
Die Frage ist, ob es nicht erst der Anfang der Misäre ist.
Das wird aber gar nichtmal so wenig Anstieg werden 😑.
Ich seh schon die Kleinanzeigen kommen: Tausche 32gb ddr6 RAM gegen PS5pro.