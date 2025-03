AMD: Analyse bestätigt AMD FSR 4 Upscaling ist beeindruckend

Autor:, in / AMD

​AMD hat mit FSR 4.0 (FidelityFX Super Resolution) einen bedeutenden Fortschritt in der Upscaling-Technologie erzielt, der die Lücke zu Nvidias DLSS (Deep Learning Super Sampling) weiter schließt. ​

FSR 4.0 zeigt deutliche Verbesserungen in der Bildqualität im Vergleich zu seinem Vorgänger FSR 3.0. ​Doch damit nicht genug, denn FSR 4.0 übertrifft das ältere DLSS 3 CNN-Modell in mehreren Aspekten, insbesondere in der Bildstabilität und der Reduzierung von Artefakten. Obwohl FSR 4.0 erhebliche Fortschritte gemacht hat, erreicht es nicht die Detailtreue und Kantenstabilität des DLSS 4 Transformer-Modells. ​

Digital Foundry berichtet: „Wie gut ist AMDs FSR 4 Upscaling und inwieweit wird der Nvidia Upscaling-Vorteil durch die auf maschinellem Lernen basierende Technologie des Radeon-Teams abgeschwächt oder sogar zunichte gemacht? Sagen wir einfach, dass das Radeon-Team hier etwas sehr, sehr beeindruckendes abgeliefert hat.“

Die Analyse könnt ihr euch hier anschauen: