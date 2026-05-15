AMD: FSR Upscaling 4.1 kommt für ältere Systeme

AMD FSR 4.1: Neue Hinweise deuten auf breite Plattformunterstützung bis hin zu Handhelds und Konsolen.

AMD hat mit FSR Upscaling 4.1 die nächste Ausbaustufe seiner Upscaling-Technologie angekündigt und den Support für verschiedene Hardware-Generationen konkretisiert.

Für Radeon RX 7000 (RDNA 3) erscheint das Update im Juli und wird direkt in über 300 Spielen zum Launch unterstützt. Ziel ist eine verbesserte Bildqualität bei gleichzeitig stabilerer Performance.

Für RDNA 2 GPUs ist ein späterer Release im Jahr 2027 vorgesehen, womit AMD die Technologie über mehrere Generationen hinweg zugänglich machen will.

Darüber hinaus gibt es Hinweise auf eine mögliche breitere Plattformverfügbarkeit: FSR 4.1 soll sehr wahrscheinlich auch auf Geräten wie der Steam Machine sowie dem Xbox Ally X unterstützt werden, da diese ebenfalls auf AMD-basierter Hardware aufbauen.

Im weiteren Kontext könnte dies auch Auswirkungen auf Konsolen haben. Da RDNA 2 ebenfalls Teil der Architektur von Xbox Series X|S und PlayStation 5 ist, gilt eine mögliche Integration dort zumindest technisch als nicht ausgeschlossen – auch wenn hierzu keine offizielle Bestätigung vorliegt.

AMD setzt damit seine Strategie fort, Upscaling-Technologien möglichst breit über verschiedene Geräteklassen hinweg verfügbar zu machen und die visuelle Qualität moderner Spiele plattformübergreifend zu verbessern.