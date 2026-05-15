AMD: FSR Upscaling 4.1 kommt für ältere Systeme

AMD hat mit FSR Upscaling 4.1 die nächste Ausbaustufe seiner Upscaling-Technologie angekündigt und den Support für verschiedene Hardware-Generationen konkretisiert.
Für Radeon RX 7000 (RDNA 3) erscheint das Update im Juli und wird direkt in über 300 Spielen zum Launch unterstützt. Ziel ist eine verbesserte Bildqualität bei gleichzeitig stabilerer Performance.
Für RDNA 2 GPUs ist ein späterer Release im Jahr 2027 vorgesehen, womit AMD die Technologie über mehrere Generationen hinweg zugänglich machen will.
Darüber hinaus gibt es Hinweise auf eine mögliche breitere Plattformverfügbarkeit: FSR 4.1 soll sehr wahrscheinlich auch auf Geräten wie der Steam Machine sowie dem Xbox Ally X unterstützt werden, da diese ebenfalls auf AMD-basierter Hardware aufbauen.
Im weiteren Kontext könnte dies auch Auswirkungen auf Konsolen haben. Da RDNA 2 ebenfalls Teil der Architektur von Xbox Series X|S und PlayStation 5 ist, gilt eine mögliche Integration dort zumindest technisch als nicht ausgeschlossen – auch wenn hierzu keine offizielle Bestätigung vorliegt.
AMD setzt damit seine Strategie fort, Upscaling-Technologien möglichst breit über verschiedene Geräteklassen hinweg verfügbar zu machen und die visuelle Qualität moderner Spiele plattformübergreifend zu verbessern.
17 Kommentare AddedMitdiskutieren
Sehr spät, aber endlich! Wird für allem auch der Steam Machine zu Gute kommen.
Ach krass, sogar die Series Konsolen könnten davon profitieren. Interessant.
Na da hat Valve bei AMD wohl ordentlich Druck gemacht. Oder glaubt hier jemand AMD macht das aus Liebe zum Kunden? 😁
Meinst du das wegen der Steam Machine?
Ja die Vermutung liegt nahe.
Aber die Steam Machine ist doch gar nicht so auf Leistung ausgelegt. Die liegt etwas unter den Current-Gen Konsolen. So meinte ich das. Ob das was mit Valve zu tun hat?
Ich denke, es wäre so oder so gekommen, da auch PS und Xbox was davon haben. Valve könnte das ganze aber beschleunigt haben. Da deren Kiste wohl nicht mehr lange auf sich warten lässt.
Da bin ich mir nicht so sicher. Die Community hat massiv Druck aufgebaut, damit sich AMD diesbezüglich bewegt. Und das es auf den Konsolen kommt wage ich zu bezweifeln. RDNA2 soll erst 2027 FSR4.1 bekommen. Ob da noch seitens Microsoft und Sony Arbeit in eine ausklingende Generation gesteckt wird? Unwahrscheinlich.
OK jetzt muss es nur noch auf Series umgesetzt werden offiziell ist ja nichts
Wäre cool, dann muss man noch nicht gleich wechseln wenn die neue Xbox raus ist 😅
Ist sowieso schlauer etwas zu warten, zu Beginn wird da noch nicht so viel Mehrwert gegeben sein.
Abwarten, wenns so läuft wie mit der SX wäre es besser gleich zu zu schlagen weil die Konsolen teurer werden mit den Jahren 😆
Bei der Series X war es noch nicht so, hab meine für 499 Day one vorbestellt und bekommen, nach 2 1/2 Jahren kamen einige Angebote wie das Diablo 4 Bundle für 399€, aber mit der Helix könnte es da zu Preiserhöhungen kommen, das stimmt.
Da kann man von Glück sagen das Sony AMD in die Richtung gepusht hat.
Das wäre geil, noch mal zum Ende der Generation ein kleinen Pro Schub, besonders für Series S aber auch Series X interessant.
Die PS5 Pro wäre dann noch ein größerer Scam als sie jetzt schon ist 😃, man hat ja extra das System offen gelassen und das neue PSSR entwickelt, um die bisschen mehr Leistung zu erreichen, um ein Argument für die PS5 Pro zu haben.
Ich bin mir fast sicher, das man PSSR für die PS5 nur zurückhält, weil die Unterschiede der beiden Konsolen dann zu gering währen, wenn jetzt aber FSR 4.1 auf die PS5 kommt, wird man wahrscheinlich fast gleiche Ergebnisse wie die Pro erreichen, das wäre ein Desaster für Sony 😁.
Wenn mein GTA 6 im November hübscher aussieht und nun auf mehr als 20 fps kommt, sage ich nicht nein 😀
Wurde auch Zeit, sollte man so schnell wie möglich umsetzen.