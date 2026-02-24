AMD: Meta schockt die Tech-Welt – Mega‑Deal über 100 Milliarden Dollar für AMD-KI-Chips

Meta greift nach AMD‑Aktien und sichert sich KI‑Power für die Zukunft – größter Chip‑Deal der Unternehmensgeschichte.

Meta und AMD haben einen der größten Deals der KI‑Ära abgeschlossen: Laut aktuellen Informationen sichert sich Meta KI‑Chips von AMD im Wert von über 100 Milliarden US‑Dollar.

Der Deal ist nicht nur finanziell gigantisch, sondern könnte die Kräfteverhältnisse im KI‑Hardware‑Markt nachhaltig verschieben.

Die wichtigsten Punkte des Mega‑Deals

• Meta investiert über 100 Milliarden US‑Dollar in AMD‑KI‑Chips: Damit stärkt Meta massiv seine Infrastruktur für KI‑Modelle, Rechenzentren und zukünftige Produkte.

• Meta könnte bis zu 10 % der AMD‑Aktien erwerben: Ein potenzieller Anteil, der AMDs Marktposition deutlich aufwerten würde – und Meta langfristig strategischen Einfluss verschaffen könnte.

• AMD gewinnt im Wettbewerb gegen Nvidia an Boden: Der Deal ist ein starkes Signal: AMD positioniert sich aggressiver im KI‑Segment und holt gegenüber Nvidia auf, das bisher den Markt dominiert.

Meta baut somit seine KI‑Ambitionen rasant aus – von generativen Modellen über Metaverse‑Technologien bis hin zu globalen Rechenzentren. Dafür braucht das Unternehmen enorme Rechenleistung. AMD wiederum erhält durch den Deal nicht nur Umsatz, sondern auch Prestige und Marktanteile in einem Bereich, der bisher fast vollständig von Nvidia kontrolliert wurde.

Der Deal könnte ein Wendepunkt im KI‑Chip‑Rennen sein – und zeigt, wie ernst Meta seine KI‑Zukunft nimmt.