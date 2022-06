American Arcadia: Neue Entwickler-Präsentation zum Puzzle-Plattformer

Der Retro-futuristischen Welt von American Arcadia statten die Entwickler in einem neuen Video ab.

Das Studio Out of the Blue, unter anderem bekannt für Call of the Sea, erzählt mehr über die Welt des Spiels, in der die Bürger unwissentlich in der größten Reality-Fernsehshow der Welt mitspielen, die täglich 24 Stunden auf Sendung ist.

Der Entwickler erzählt auch mehr über die verschiedenen Spielmechaniken. Denn mit Puzzle, Stealth, Hacken, 2,5D-Sidescrolling und First-Person ist American Arcade von seinen Mechaniken her sehr abwechslungsreich gestaltet.

Schaut euch dazu auch den kurz zuvor veröffentlichten Gameplay-Trailer mit weiteren Details zu American Arcadia an.