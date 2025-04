American Arcadia: Release auf Konsolen erfolgt am 15. Mai

American Arcadia, das von Out Of The Blue entwickelte und von Raw Fury veröffentlichte Spiel, kommt am 15. Mai auf die Konsolen.

Das Puzzle- und Jump’n’Run-Abenteuer mit einer Mischung aus 2D- und 3D-Gameplay, das nach seiner Veröffentlichung auf Steam viele positive Kritiken erhalten hat, erscheint für PlayStation 4|5, Xbox One, Xbox Series S | X und Nintendo Switch.

Mit seiner komplizierten Geschichte und seinem witzigen Humor versetzt es uns in die 70er Jahre und lässt uns die retro-futuristische Stadt Arcadia noch einmal besuchen.

Die Spieler werden es schon bald genießen können und können es schon jetzt auf der Plattform ihrer Wahl zu ihren Wunschlisten hinzufügen.

Manchmal ist ein perfektes Leben nichts anderes als eine perfekte Lüge

Willkommen in Arcadia! Eine retro-futuristische Metropole der 70er Jahre, in der alle Bürger ein Leben in Luxus und Komfort genießen.

Was die glückseligen Bürger jedoch nicht wissen, ist die Tatsache, dass sie rund um die Uhr live für Millionen von Zuschauern in ihren Häusern übertragen werden!

Arcadia ist keine gewöhnliche Stadt, sondern die meistgesehene Reality-TV-Show der Welt, in der ein Rückgang der Beliebtheitswerte mit dem höchsten Preis verbunden ist: dem Tod.

Das ist der Untergang für Trevor Hills, einen durchschnittlichen Mann mit einem uninteressanten Leben, dessen tägliche Routine unterbrochen wird, als er plötzlich feststellt, dass sein Leben nicht das ist, was es zu sein scheint.

Trevors einzige Hoffnung, zu überleben, ist eine geheimnisvolle Stimme, die ihn durch die Hinterbühne von American Arcadia führt. Hinter dieser Stimme verbirgt sich Ángela Solano, eine Ingenieurin, die bei American Arcadia arbeitet und entschlossen ist, ihm zur Flucht zu verhelfen.

Mit ihrem technischen Geschick und ihrem Verstand wird sie die Welt um Trevor herum manipulieren und ihm den Weg in die Freiheit ebnen.

Key Features

Zwei Erlebnisse in einem Spiel: Steuert zwei verschiedene Charaktere in zwei verschiedenen Welten mit einzigartigem Gameplay. Spielt als Trevor, um in einem 2,5D-Puzzle-Platformer aus Arcadia zu fliehen, während ihr in der ersten Person erkundet und hackt, um ihm als Angela zu helfen. Arbeitet zusammen, um das mächtige Unternehmen zu besiegen, das versucht, sie zu Fall zu bringen.

Steuert zwei verschiedene Charaktere in zwei verschiedenen Welten mit einzigartigem Gameplay. Spielt als Trevor, um in einem 2,5D-Puzzle-Platformer aus Arcadia zu fliehen, während ihr in der ersten Person erkundet und hackt, um ihm als Angela zu helfen. Arbeitet zusammen, um das mächtige Unternehmen zu besiegen, das versucht, sie zu Fall zu bringen. Entflieht einer Utopie aus dem Fernsehen der 70er Jahre: Erlebt ein fesselndes neues Abenteuer, das mit dem typischen Schliff, der Kunstfertigkeit und den Geheimnissen des Studios, das hinter dem preisgekrönten Call of the Sea steht, entwickelt wurde. Entdeckt eine spannende Geschichte und unvergessliche Charaktere, die in der gefährlichsten Reality-TV-Show der Welt angesiedelt sind und auf Schritt und Tritt mit Wendungen und Lügen konfrontiert werden.

Erlebt ein fesselndes neues Abenteuer, das mit dem typischen Schliff, der Kunstfertigkeit und den Geheimnissen des Studios, das hinter dem preisgekrönten Call of the Sea steht, entwickelt wurde. Entdeckt eine spannende Geschichte und unvergessliche Charaktere, die in der gefährlichsten Reality-TV-Show der Welt angesiedelt sind und auf Schritt und Tritt mit Wendungen und Lügen konfrontiert werden. Lebendige Charaktere und Darbietungen: Die unvergleichlichen Sprechertalente Yuri Lowenthal (Marvel’s Spider-Man, Prince of Persia, Call of the Sea), Krizia Bajos (Cyberpunk 2077, League of Legends, Star Trek: Resurgence) und Cissy Jones (Firewatch, Starfield, Call of the Sea) hauchen der Welt und den Charakteren von American Arcadia Leben ein.