American Arcadia: Retro-futuristische Metropole der 70er Jahre wartet

Der schwedische Indie-Publisher Raw Fury und der Entwickler Out of the Blue Games haben das cineastische Rätselspiel American Arcadia jetzt für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch veröffentlicht und erweitern damit die Verfügbarkeit des gefeierten Titels über den PC hinaus.

American Arcadia ist ein cineastisches Puzzlespiel, das einen 2,5D-Plattformer und First-Person-Gameplay kombiniert, um die außergewöhnliche Geschichte und Erfahrung von Trevor zu erzählen, einem durchschnittlichen Mann, der aus der beliebtesten Reality-TV-Show der Welt flieht.