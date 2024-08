Amerzone: The Explorer’s Legacy: Neuer Gameplay-Trailer enthüllt

Im November 2024 können Spieler in das von Benoît Sokal erschaffene Universum von Amerzone – The Explorer’s Legacy eintauchen.

Microids und Microids Studio Paris stellen den brandneuen Gameplay-Trailer für Amerzone – The Explorer’s Legacy vor. Das Remake des kultigen Abenteuerspiels von Benoît Sokal, dem Schöpfer der berühmten Syberia-Saga, wird im November 2024 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheinen.

In Amerzone – The Explorer’s Legacy tauchen Spieler erneut in das fesselnde Universum von Benoît Sokal ein und entdecken es in einer atemberaubenden Grafik. Sie schlüpfen in die Rolle eines unerschrockenen Journalisten, dessen Abenteuer in einem mysteriösen Leuchtturm beginnt.

Ihr Auftrag? Sie müssen das Ei des weißen Vogels finden und nach Amerzone zurückbringen. Die Gameplay-Sequenzen in diesem Trailer zeigen eine Rückkehr zu den Grundlagen des Point-and-Click-Spiels und ein völliges Eintauchen in eine Geschichte, die reich an Wendungen ist. Spieler erforschen die rätselhaften Strände der Gestrandeten Insel, wo jedes Detail zählt und jeder Schritt sie der Wahrheit näherbringt. Sie lösen neue Rätsel und lassen sich von Landschaften verzaubern.

Das dieser Sonderausgabe beiliegende Mediabook würdigt die grafische Arbeit des legendären Benoît Sokal aus dem Jahr 1999 und die Bemühungen des Teams von Microids Studio Paris im Jahr 2024, diesem Meisterwerk des Point-and-Click-Adventures neues Leben einzuhauchen.

Dieses Remake verspricht, langjährige Fans zu begeistern und eine neue Generation von Spielern in seinen Bann zu ziehen. In diesem unvergesslichen Abenteuer stehen Geheimnisse und Erkundung im Vordergrund.

Amerzone – The Explorer’s Legacy – Hauptfeatures

Spieler schlüpfen in die Rolle eines Journalisten, der auf der Suche nach Abenteuern und Wahrheit ein vergessenes Land, Amerzone, entdeckt. Sie müssen in die Vergangenheit eintauchen und die Überreste dieses Landes mit seinen vielen Geheimnissen erforschen. Werden sie den Schlüssel zum Geheimnis der Großen Weißen Vögel, der dort einheimischen Spezies, finden?

Eine Ode an Erkundung und Entdeckung: Spieler erforschen ein uraltes, von Geheimnissen geprägtes Land, durchstöbern realistische Umgebungen und genießen ein sowohl unheimliches als auch ansprechendes Ambiente.

Spieler erforschen ein uraltes, von Geheimnissen geprägtes Land, durchstöbern realistische Umgebungen und genießen ein sowohl unheimliches als auch ansprechendes Ambiente. Auf der Suche nach der Wahrheit müssen Spieler sich mehreren Rätseln stellen: In einem Szenario, das dem Originalspiel treu bleibt, aber mit neuen Funktionen angereichert wurde, müssen sie Hinweise finden, schwierige Rätsel lösen und den Fall der Großen Weißen Vögel aufklären.

In einem Szenario, das dem Originalspiel treu bleibt, aber mit neuen Funktionen angereichert wurde, müssen sie Hinweise finden, schwierige Rätsel lösen und den Fall der Großen Weißen Vögel aufklären. Faszinierende und komplexe Charaktere: Spieler lernen Menschen mit tiefgründigen Hintergrundgeschichten und ausgefeilten Designs kennen, lernen mehr über ihre Erwartungen und korrigieren die Fehler der Vergangenheit.

Amerzone – The Explorer’s Legacy erscheint im November 2024 auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.