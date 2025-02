Amerzone: The Explorer’s Legacy: Release-Termin feiert kostenlose Demo

Der Release-Termin zu Amerzone – The Explorer’s Legacy steht fest, was mit einer kostenlosen Demo gefeiert wird.

Entdecker, macht euch bereit für ein außergewöhnliches Abenteuer! Microids und Microids Studio Paris freuen sich, ankündigen zu können, dass Amerzone – The Explorer’s Legacy, die Neuauflage des Kultklassikers von Benoît Sokal, am 24. April 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheinen wird.

Spieler können jetzt eine kostenlose spielbare Demo auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und Steam erleben.

Schlüpt in die Rolle eines wagemutigen Journalisten und begebt euch auf eure erste Reise in dieses fesselnde Abenteuer. Dies ist die perfekte Gelegenheit, um in das Spieluniversum einzutauchen, die Spielmechanik zu erkunden und vor der Veröffentlichung einen Vorgeschmack auf das volle Erlebnis zu bekommen.