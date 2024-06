Amerzone: The Explorer’s Legacy: Spannende Geschichte im neuen Trailer

Amerzone – The Explorer’s Legacy entfaltet die spannende Geschichte im neuen Trailer und stellt die limitierte Ausgabe vor.

Microids und Microids Studio Paris enthüllen den zweiten Trailer zu Amerzone – The Explorer’s Legacy. Das Remake des kultigen Abenteuerspiels von Benoît Sokal, dem Schöpfer der berühmten Syberia-Saga, wird im Oktober 2024 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erhältlich sein.

Der Trailer entführt Spieler in das bezaubernde Universum von Amerzone durch die Geschichte von Valembois, einem alten Entdecker.

In einem ergreifenden Appell bittet er einen jungen Journalisten – verkörpert durch den Spieler – die Fehler seiner Vergangenheit wiedergutzumachen, indem er ein wertvolles Ei des Weißen Vogels in sein Ursprungsland, Amerzone, zurückbringt.

Diese Aufgabe entwickelt sich zu einem echten Abenteuer, das vom Bedauern des alten Mannes durchdrungen und von seiner bewegten Vergangenheit geprägt ist. Die Spieler werden eine ebenso feindselige wie wundervolle Landschaft entdecken, in der jeder Winkel von Amerzone seine eigenen Überraschungen bereithält.

In dem Video wird auch die limitierte Ausgabe von Amerzone zum 25-jährigen Jubiläum vorgestellt.

Amerzone Remake: The Explorer’s Legacy – Limited Edition [Xbox] – noch nicht verfügbar

Amerzone Remake: The Explorer’s Legacy – Limited Edition [PS5] – 44,99 €

Das in dieser Sonderausgabe enthaltene Mediabook ist eine Hommage an die grafische Arbeit des legendären Benoît Sokal aus dem Jahr 1999 sowie an die Bemühungen des Teams von Microids Studio Paris im Jahr 2024, diesem Point & Click-Meisterwerk neues Leben einzuhauchen.

Amerzone – The Explorer’s Legacy Hauptinhalte

Spieler schlüpfen in die Rolle eines Journalisten, der auf der Suche nach Abenteuer und Wahrheit ein vergessenes Land, Amerzone, entdeckt. Sie müssen in die Vergangenheit eintauchen und die Überreste dieses Landes mit seinen vielen Geheimnissen erforschen. Werden sie den Schlüssel zum Geheimnis der Großen Weißen Vögel, der dort einheimischen Spezies, finden?

Eine Ode an die Erkundung und Entdeckung: Spieler erforschen ein uraltes Land, das von jahrelangen Geheimnissen geprägt ist, durchstöbern realistische Umgebungen und genießen eine sowohl unheimliche als auch ansprechende Umgebung.

Spieler erforschen ein uraltes Land, das von jahrelangen Geheimnissen geprägt ist, durchstöbern realistische Umgebungen und genießen eine sowohl unheimliche als auch ansprechende Umgebung. Auf der Suche nach der Wahrheit müssen Spieler sich mehreren Rätseln stellen: In einem Szenario, das dem Originalspiel treu bleibt, aber mit neuen Funktionen angereichert wurde, müssen sie Hinweise finden, schwierige Rätsel lösen und den Fall der Großen Weißen Vögel aufklären.

In einem Szenario, das dem Originalspiel treu bleibt, aber mit neuen Funktionen angereichert wurde, müssen sie Hinweise finden, schwierige Rätsel lösen und den Fall der Großen Weißen Vögel aufklären. Faszinierende und komplexe Charaktere, mit denen man interagieren kann: Spieler lernen Menschen mit tiefgründigen Hintergrundgeschichten und ausgefeilten Designs kennen, lernen mehr über ihre Erwartungen und korrigieren die Fehler der Vergangenheit.

Der Spielklassiker ist nun neu erlebbar und Spieler können sich in ein unvergessliches Abenteuer stürzen: Amerzone – The Explorer’s Legacy erscheint im Oktober 2024 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.