Amnesia: Collection: Horror für den leichten Geschmack

Der ganze Horror zusammen in der Amnesia: Collection vereint. Also Licht aus und ran an die dunklen Geheimnisse der stimmungsvollen Amnesia-Games.

Ihr wacht in einem verlassenem Schloss auf, mit kaum Erinnerungen an euch selbst und eurer Umgebung – und müsst nun erkunden, was geschehen ist und wer hinter euch her ist!

Ihr wacht in einem Bett auf und die einzige Sorge, die ihr habt, sind eure Kinder, die in großer Gefahr schweben, oder ihr beweist euch in den schwersten Prüfungen als Justine, um andere zu retten oder euch selbst.

Das ist die Amnesia: Collection. In drei spannenden und schaurig schönen Grusel-Games müsst ihr euren Weg herausfinden, euch Aufgaben stellen und am Leben bleiben.

Das Ziel ist es nicht zu gewinnen oder der beste zu sein, sondern in die tiefe Atmosphäre einzutauchen und auf euch einwirken zu lassen. In den folgenden drei Videos könnt ihr einen kleinen Einblick erhaschen, keine Sorge, große Spoiler gibt es nicht, denn wir wollen euch Horror-Fans doch nicht den Spaß daran verderben. Ab sofort könnt ihr die ganze Collection mit eurem Xbox Game Pass-Abo sofort selbst ausprobieren und euch durch das gruselige Schloss und dem einsamen Haus schleichen, um zu überleben.

